Einer der wichtigsten Addon-Autoren von World of Warcraft ist tot

Was passiert nun mit den Addons? Das ist ungewiss. Auch wenn es für einige der Addons bereits zuvor Leute gab, die mitgeholfen haben, die Kompatibilität und Funktionsweise sicherzustellen, ist noch ungewiss, ob die Addons in Zukunft weiter entwickelt werden.

Auch wir wünschen den Hinterbliebenen, Familie und Freunden von Sylvanaar viel Kraft. Sylvanaar und seine Arbeit werden in der WoW-Community noch sicher auf lange Zeit in guter Erinnerung bleiben.

Community zeigt sich betroffen: Die Nachricht von Sylvanaars Tod wird auch in der Community mit Betroffenheit aufgenommen. Viele Spieler erinnern sich daran zurück, wie lange sie schon die Addons verwenden, und wünschen Sylvanaar, dass er nun in Frieden ruht.

