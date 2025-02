11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Maximillian war sogar so beliebt, dass er später in der Erweiterung Legion nochmal auftauchte und da vor allem den Paladinen den Tag versüßt hat. Er wurde sogar einer der bedeutsamsten Paladine des ganzen Ordens.

Ihr hingegen seid nicht der große Held, sondern nur sein Knappe. Auch, dass ihr so manche Maid manchmal erst durch euer Handeln in Gefahr bringt, steht natürlich auf einem anderen Blatt …

Ihr müsst dem edlen Ritter Maximillian von Nordhain dabei helfen, seinem Ruf gerecht zu werden und einer holden Maid in Not mehrfach zu helfen. Oder eher mehreren Maiden.

Der Un’goro-Krater galt schon in Classic als eher kurios und voller sonderbarer Anspielungen auf Nintendo-Charaktere. Auch mit der Überarbeitung der Erweiterung „Cataclysm“ hat man den eher augenzwinkernden Charme des Gebiets beibehalten und nimmt nicht alles so ganz ernst.

Die 5 lustigsten Quests in World of Warcraft

Und ja – wir wissen natürlich, dass Humor hochgradig subjektiv ist. Wir fokussieren uns in diesem Artikel daher auf Quests, in denen die humorvolle Absicht der Entwickler klar zu erkennen ist.

In World of Warcraft gibt es zahlreiche Quests – mehrere Tausende. Alle davon abschließen zu wollen, das ist ein Unterfangen, das mehrere Monate oder gar Jahre dauern kann. Und obwohl es in Azeroth häufig um das Ende der Welt, die Vernichtung von Städten und Angriffe von dämonischen Legionen geht, steht auch immer mal wieder der Humor im Mittelpunkt der Aufgaben.

World of Warcraft steckt voller amüsanter Quests. Wir werfen einen Blick auf die 5 lustigsten Quests, die ihr in Azeroth gestellt bekommt.

