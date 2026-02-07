Deine Geschichte, deine Welt: Das wahre Herz von WoW bist Du!

In WoW: Midnight werdet ihr der Held eurer eigenen Geschichte. Crafting, Housing und die neuen Nachbarschaften machen es möglich!

Wenn am 3. März 2026 World of Warcraft Midnight erscheint, geht es um epische Schlachten und das Schicksal der Welt! Die Leere und das Licht prallen in einem gewaltigen Konflikt aufeinander und wer am Ende obsiegt, ist noch völlig ungewiss.

Doch die zweite Erweiterung der “Weltenseelen-Saga” bietet noch eine ganz andere Seite!

Vergesst also für einen Moment den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse und entspannt euch. Denn in Midnight geht es auch um den gemütlichen, persönlichen Teil der Welt, den viele von euch seit über zwei Jahrzehnten ein zweites Zuhause nennen.

Und dieser Ort wird jetzt noch viel persönlicher und immersiver. Erfahrt jetzt, was euch genau erwartet und warum es sich dafür zu kämpfen lohnt.

Ein Ort, der nur euch gehört: Endlich Housing in WoW!

World of Warcraft ist in vielen Elementen des MMORPG-Designs federführend, doch ausgerechnet in einem enorm populären Aspekt war lange Zeit wenig geboten: Player Housing. Die Spieler lieben es einfach, ihr eigenes Haus zu bauen und einzurichten und viele wünschen sich seit Jahrzehnten(!) ein eigenes gemütliches Häuschen in Azeroth.

Und jetzt, nach über 20 Jahren, kommen die Behausungen endlich in World of Warcraft an und es wird richtig gut! Wir reden hier nämlich nicht von einer einfachen Garnison, wir reden von echtem Housing, das eurer Kreativität so gut wie keine Grenzen setzt!

Auch elegante Elfenbauten sind im Housing kein Problem.

Macht, was ihr wollt: Anstatt euch das meiste vorzugeben, bietet das neue Housing individuelle Freiheit. Ob ihr also eine gemütliche Waldhütte im Stil des Waldes von Elwynn bevorzugt oder die majestätische Architektur von Silbermond in eurem Wohnzimmer feiern wollt, entscheidet ihr.

Dank des intuitiven Editors könnt ihr Hunderte von Dekorationsgegenständen frei im Raum platzieren, drehen und sogar in der Größe anpassen. Baut also munter drauf los und lasst eurer Kreativität freien Lauf, beispielsweise, indem ihr einen Raum mit lauter Miniaturen bestückt, oder “geheime” Durchgänge hinter großen Bücherregalen versteckt.

Ihr könnt sogar selbst Objekte zusammenbauen, wie ein Klavier aus anderen einzelnen Teilen, die ihr gesammelt habt. Es ist obendrein möglich, Luftschiffe als euer Haus zu bauen. Die Vielfalt an Möglichkeiten ist beim WoW Housing immens.

Willkommen in der Nachbarschaft

Ihr seid in Azeroth nie einsam. Das gilt auch für euer neues Zuhause. Ihr haust nicht allein als Einsiedler in der Pampa, sondern zieht in lebendige Nachbarschaften ein!

Wählt zwischen öffentlichen Siedlungen, um neue Leute kennenzulernen, oder gründet mit eurer Gilde ein ganz privates Viertel. Gemeinsam könnt ihr an sogenannten „Unterfangen“ arbeiten. Das sind übergreifende Aktivitäten, die nicht nur eure Gemeinschaft durch ein gemeinsames Ziel stärken, sondern auch exklusive Dekorationen und Belohnungen freischalten.

Mehr zum Thema Ihr habt die letzte WoW-Erweiterung The War Within verpasst? Das müsst ihr jetzt über die Story für Midnight wissen! -Anzeige-

Ein Zuhause für eure gesamte Kriegsmeute: Euer Haus ist übrigens ein Ort für alle eure Charaktere. Ihr müsst nicht für jeden Twink eine eigene Bude kaufen und aufbauen. Dank des Kriegsmeuten-Systems teilen sich all eure Helden ein Heim und ihr könnt beispielsweise jedem Helden einen eigenen Bereich zuteilen.

Ein Trainingsraum für den Krieger? Ein finsteres Labor für den Hexenmeister? Oder gar einen kleinen Hain für den Druiden? Alles ist möglich!

Nicht nur “Crafting” – Berufe als euer Lebensweg

In Midnight seid ihr nicht einfach nur „Der Orc, der Erze sammelt“ oder “Die Elfe, die Schwerter schmiedet”. Mit den Berufen könnt ihr viele Gegenstände fürs Housing erstellen und damit eurer Geschichte genau das hinzufügen, was ihr wollt.

Die Berufe werden dabei logisch fortgesetzt, basierend auf den Überarbeitungen der letzten beiden Erweiterungen von Dragonflight und The War Within. Dabei gibt es einige Verbesserungen, etwa dass Materialien nur noch zwei Ränge statt drei haben. Insgesamt wird der Fortschritt innerhalb der Berufe deutlich verlangsamt, so dass ihr die ganze Erweiterung über euch darin weiterentwickeln könnt und sich die Spezialisierungen gerade zu Beginn deutlich lohnender anfühlen.

Ihr wählt damit nicht nur einen Beruf, sondern entscheidet euch für einen Weg innerhalb des Berufes und spezialisiert euch auf bestimmte Gegenstände.

Somit werdet ihr vielleicht auf dem Server als die Person bekannt, die das mächtige Zweihandschwert auf maximaler Stufe herstellen kann.

Wer ein Handwerk ausübt, kann auch im Housing damit glänzen.

Eure Berufe sollen sich am Ende genauso wichtig anfühlen wie der Sieg über einen besonderen Raidboss.

Housing, Berufe, Community und so viel mehr

In World of Warcraft erschafft ihr immer mehr eure eigene Geschichte. Ihr folgt zwar der großen Story-Kampagne der Weltenseelensaga, aber abseits davon schafft ihr euer eigenes Zuhause.

Angefangen beim neuen Housing, über die Berufe und bis hin zu all dem, was ihr mit den Communitys erlebt. Überall im Spiel erschafft ihr selbst Inhalte oder hinterlasst eure Fußspuren in Azeroth und darüber hinaus.

All das ist euer Vermächtnis und mit Midnight könnt ihr dieses mehr denn je selbst gestalten.

Freut euch auf eine völlig neue Dimension der persönlichen Erfahrungen, die Azeroth wortwörtlich zu eurer zweiten Heimat machen werden. Holt euch Midnight und seid am 3. März 2026 dabei, wenn die heiß erwartete neue Erweiterung erscheint.