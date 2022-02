Wordle ist gerade eines der beliebtesten Spiele der Welt – Bekommt jetzt eine „Battle Royale“-Version

Warum genau ist Wordle eigentlich so beliebt? In Wordle ist es sehr einfach, Ergebnisse zu teilen. Dadurch geht es schnell und simpel, seine Erfolge im Internet auf Plattformen wie Twitter zu streuen. Dadurch, dass keine App oder sonstige Schritte nötig sind, ist es außerdem sehr zugänglich.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to