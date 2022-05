Wofür sind diese kleinen weißen Päckchen mit Silkon-Gel, die neuer Hardware beiliegen?

Wer eine Grafikkarte kauft oder andere Dinge auf Amazon und Co erwirbt, der findet häufig kleine Tütchen mit weißen Gel darin. Doch was ist das und wofür ist das überhaupt gut? MeinMMO erklärt euch, was in den Tütchen steckt.

Ihr findet das Zeug überall. Egal, ob ihr Hardware kauft oder euch ein neues Paar Schuhe gegönnt habt: In der Pappschachtel findet ihr häufig diese Tütchen mit kleinen Kugeln darin. Mit Aufschriften wie „Do not eat“ und „Throw away“ sieht das Zeug erst einmal gefährlich aus. Doch warum sollten Hersteller gefährliche Sachen zu ihren Sachen packen?

Viele Personen schmeißen das Zeug auch weg, denn bei gebrauchten Grafikkarte, die ihr günstiger bekommt, sind die Tütchen meist nicht mehr dabei. MeinMMO erklärt euch, was in diesen Tütchen steckt und warum ihr das Zeug ständig bei euren Sachen findet.

Silica-Gel schützt eure Sachen vor Feuchtigkeit

Was steckt in den Tütchen? In den kleinen Tütchen mit der bedrohlichen Aufschrift steckt das Trocknungsmittel Siliciumdioxid (SiO 2 ). Wir kennen es eher unter dem Namen Kieselgel oder Silica-Gel. Das Zeug ist geruchs- und farblos.

Dabei handelt es sich um gummiartige Kugeln, die vor allem als Trockenmittel eingesetzt werden. Denn die Kugeln sind nicht wasserlöslich, können aber Wasser absorbieren und dadurch Dinge trocken halten oder trocknen.

Aus diesem Grund findet ihr diese Tütchen vor allem bei Dingen, die vor Feuchtigkeit geschützt werden sollen. Also etwa in Schuhkartons, bei empfindlichen Elektronikgeräten wie Mainboards oder Grafikkarten und sogar bei Medikamenten.

Bei Computern oder anderen empfindlichen Geräten sollen die sogenannten Antikondensationsbeutel dafür sorgen, dass sich bei schwankenden Temperaturen kein Kondenswasser bildet und die Elektronik dadurch beschädigt wird.

Um empfindliche Bauteile zu schützen, packen Hersteller Beutel mit Silica-Gel in die Schachtel.

Ihr solltet die Tütchen nicht wegwerfen, denn ihr könnt sie sinnvoll nutzen

Darum solltet ihr das Silica-Gel nicht wegwerfen: Die kleinen Tütchen lassen sich auch nach ihrem alten Zweck sinnvoll weiterverwenden.

So könnt ihr etwa durchnässte Schuhe oder Taschen damit trocken bekommen. Anstatt Zeitung in nasse Schuhe zu stopfen, nehmt ihr einfach ein Tütchen mit dem Silica-Gel

Solltet ihr etwa an einen feuchtwarmen Ort verreisen, kann es sich ebenfalls lohnen, ein Tütchen zu euren Medikamenten oder empfindlicher Elektronik zu packen.

Sobald das Silica-Gel Feuchtigkeit aufnimmt, verfärben sich die Kugeln. Hier kommt es drauf an, welche Farbe das Gel vorher hatte. Orangene Kugeln verfärben sich etwa ins Blau-Grüne.

Auch nach dem Trocken könnt ihr die Tütchen weiter nutzen. Dazu erhitzt ihr die Tütchen einmal kurz, damit die Feuchtigkeit wieder entweicht. Denn dauerhaft bleibt die Feuchtigkeit nicht in den Kugeln.

