Warum sind Mainboards und Platinen eigentlich grün?

Leiterplatten wie Mainboards oder andere Platinen sind oft grün. Sogar in der PS5 ist ein grünes Mainboard verbaut. Doch warum sind die Geräte alle grün lackiert?

Wer einen alten Computer oder ein Handy zerlegt, der hat sicher schon Platinen oder Arbeitsspeicher in einem bekannten Grün-Ton entdeckt. Denn Leiterplatten in Grün findet ihr in nahezu jedem elektronischen Gerät. Auch in der PS5 ist ein grünes Mainboard verbaut, wie die Techniker von Sony gezeigt hatten.

Auf eBay wird man ebenfalls fündig, denn hier findet man dutzende grüne Leiterplatten. Doch warum werden eigentlich Leiterplatten in Grün hergestellt?

MeinMMO erklärt euch, warum sich die Hersteller für Grün entschieden haben und welche Überlegungen und Ideen dahinter steckten.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum Platinen grün sind

Lötstopplack wird auf einer Leiterplatte zum Schutz gegen mechanische Beschädigungen und als Schutz vor Korrosion aufgetragen. Diese Lötmaske ist grün und wird seit vielen Jahrzehnten in der Industrie eingesetzt. Bei den Platinen wird der sogenannte Siebdruck eingesetzt, der mit grüner Farbe umso besser zu erkennen ist.

Einige vermuten, dass die grüne Farbe vom Militär ausgewählt worden sei. Denn das Militär stellte fest, dass die grüne Farbe in widrigen Situationen am effektivsten sei. Man könne die einzelnen Bestandteile dadurch leichter erkennen und unterscheiden.

Die Farbe Grün wurde deswegen wohl zur Norm bei den Leiterplatten.

Da in dieser Zeit die Hersteller nicht nur das Militär mit Leiterplatten versorgten, sondern auch private Kunden, setzte man überall die gleiche Farbe ein. Viele Personen bekamen die verbauten Platten ohnehin nie zu Gesicht.

Im privaten Umfeld vermuten auch einige, dass der Hersteller Intel die Farbe Grün geprägt haben könnte. Da viele Personen die Farbe Grün mit Intel in Verbindung gebracht hätten, habe man vor allem grüne Produkte gekauft und andere Farben wie Braun oder Schwarz als weniger wertig angesehen.

Eine weitere Vermutung ist, dass die grüne Farbe für die Augen angenehmer sein soll. Optiker hatten entdeckt, dass die Frequenz des grünen Lichts das Auge weniger belastete. Außerdem lassen sich die montierten Teile auf der Platine leichter unterscheiden, wenn die Platine grün ist.

Heute gibt es Mainboards und Platinen in etlichen Farben

Heute gibt es diverse Farben für Mainboards. Denn Gamer stellen gern ihre verbaute Hardware zur Schau und zeigen, was sie in ihrem Rechner haben. Häufig suchen sich die User dann ein Mainboard mit einer passenden Farbe zur restlichen Hardware aus. Einige Hersteller setzen auch auf einzigartige Farbkombinationen, um sich von der Konkurrenz abzuheben.

