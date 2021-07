Wer ist alles betroffen? Es ist nicht klar, wie viele Spieler von den Problemen betroffen sind. So erklärt etwa Windowslatest.com, dass das Problem nicht so weit verbreitet sein dürfte (via windowslatest.com ). Betroffen sind aber wohl einige Windows-Versionen wie Windows 10 Version 21H1 und Version 20H2.

Mit dem neusten Update will Microsoft Probleme von Gamern in Windows 10 beheben. Dazu gehören Framedrops und merkwürdiges Ingame-Verhalten.

Insert

You are going to send email to