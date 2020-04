Easter Eggs sind als Feature aus Games nicht mehr wegzudenken. Welche davon waren eurer Meinung nach die besten?

Nein, keine Angst, wir werden euch dieses Jahr nicht wieder mit Unmengen an bekannter und weniger bekannter Easter Eggs aus verschiedenen Spielen überhäufen.

Sie sind zwar oft witzig, aber irgendwann hat man sie auch alle gesehen. Stattdessen wollten wir mal von euch wissen, welche Easter Eggs in Games euch in Erinnerung geblieben sind. Welche fandet ihr so cool und einprägsam, dass ihr euch Jahre später noch daran erinnert?

Easter Egg über Easter Eggs: Das Verstecken kleiner Informationen kann in der Kunst bis in die Renaissance zurückverfolgt werden.

Man würde meinen, es wäre nicht schwer ein Easter Egg in ein Spiel einzubauen. Aber was die Easter Eggs so spannend macht, ist das Versteckspiel.

Die Entwickler geben sich Mühe, ihre Eggs gut vor den Spielern zu verstecken, um den Überraschungseffekt möglichst cool zu gestalten. So manches verstecktes Ei wird darum erst nach Hunderten von Spielstunden von den Spielern entdeckt.

Fun Fact: Als Erfinder von Easter Eggs in Videospielen gilt der Entwickler Warren Robinett. 1978 versteckte er seinen Namen in dem Atari-Spiel „Adventure“, an dem er gearbeitet hatte. Der Vorgesetzte von Ribinetts, Steve Wright, bezeichnete die Nachricht als einen „Easter Egg“ und prägte dadurch den Namen für dieses Feature.



Es gab aber vorher schon Spiele, die solche Elemente enthielten. Der älteste bekannte Fall ist das Spiel Anti-Aircraft II aus 1975, in dem man seine Schaltplatte so verändern konnte, dass sie aussah wie ein UFO.

Die Easter Eggs kommen in Games in allen Farben und Formen vor. Es können zum Beispiel:

Referenzen zu anderen Spielen sein, die vom selben oder einem anderen Entwickler stammen

Unerwartet absurde Situationen in Spielen, die sonst eigentlich sehr ernst sind

Versteckte Elemente, die aus der Pop-Culture unserer echten Welt stammen und in der Welt des Spiels eigentlich nicht existieren dürften.

Also erzählt mal: Von allen Easter Eggs, die ihr bis jetzt in Games gesehen habt, welche waren die besten? Gibt es ein bestimmtes, das euch besonders in Erinnerung geblieben ist?