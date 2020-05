Sergey Titov ist zurück. Schon früher eckte er mit Spielen wie The War Z und Wild West Online an. Nun veröffentlichte er mit Outbreak: New Dawn ein neues Zombie-Survivalspiel, vor dem einige schon warnen.

Was ist das für ein Spiel? Outbreak: The New Dawn versetzt euch in eine Welt, fünf Jahre nach der Zombie-Apokalypse. Die letzten überlebenden Menschen haben sich in befestigte Lager zurückgezogen, müssen sich aber immer wieder auf die Suche nach Rohstoffen und Nahrung machen.

Ihr gehört zu diesen Überlebenden. Gemeinsam zieht ihr aus, um die zerstörte Welt zu erkunden, sammelt Beute ein, erledigt Quests für NPCs und geratet mit Zombies aneinander. Euren Helden verbessert ihr anhand von Skills und neuen Waffen.

Es handelt sich noch um eine Early-Access-Version, für die ihr euch auf der offiziellen Website von Outbreak: New Dawn in Form eines Gründerpakets Zugang kaufen könnt. Diese Pakete kosten zwischen 35 und 100 Euro. Ein Steam-Release soll erst 2021 stattfinden, wenn das Survivalgame offiziell erscheint.

Das Video zeigt euch, wie Outbreak: New Dawn abläuft.

Wer ist Sergey Titov? Sergey Titov steckt hinter dem Online-Survivalgame The War Z, welches am 17. Dezember 2012 über Steam in einer Alpha-Version erschien. Zwei Tage später musste das Spiel bereits wieder offline genommen werden. Der Vorwurf von irreführender Werbung wurde laut, weil The War Z gar nicht einige der angepriesenen Features besaß. Es gab beispielsweise keine Skills und keine privaten Server, obwohl das Spiel so beworben wurde.

Im Juni 2013 erschien das Spiel neu unter dem Namen Infestation: Survivor Stories, da es aufgrund des früheren Titels zu Copyright-Problemen kam. Der Titel war zu nahe an dem des Kinofilms World War Z.

2015 erschien vom selben Entwickler das Spiel Romero’s Aftermath, ebenfalls ein Zombie-Survivalspiel, das starke Ähnlichkeiten mit Infestation besitzt.

Sowohl Infestation als auch Romero’s Aftermath werden inzwischen nicht mehr weiterentwickelt. Auch das Online-Actionspiel Wild West Online wurde Sergey Titov zugeschrieben. Dieses Spiel existiert inzwischen in der Form nicht mehr. Stattdessen kehrte es als zwei Spiele zurück:

Erst im März kam mit Infestation: Battle Royale ein weiteres Spiel heraus, welches Zombie-Survival mit Battle Royale mixt und auf den Spielen von Sergey Titov basiert. Alle Titel befinden sich in einem unfertigen Zustand, sofern sie überhaupt noch existieren.

Infestation: Survivor Stories sieht Outbreak: New Dawn doch sehr ähnlich.

Spieler warnen vor dem Kauf

Warum wird vor Outbreak: The New Dawn gewarnt? Im Grunde handelt es sich wieder um eine Neuauflage von The War Z, respektive Infestation: Survivor Stories. Es nutzt dieselbe Engine und offenbar auch dieselben Assets sowie ein sehr ähnliches Spielprinzip. Es befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase und ist unfertig. Dennoch soll der Zugang schon zwischen 35 und 100 Euro kosten.

Das meinen Spieler zum neuen Titel:

Avaral35 meint auf reddit: „Kauft das bloß nicht! Titov ist ein gewiefter Betrüger!“

ElvenNeko erklärt: „Wenn er das immer noch tut, bedeutet das, dass die Leute es kaufen und es profitabel ist. Und es ist irgendwie traurig.“

rockymc schreibt: „Er hat sogar die gleichen Modelle und Screenshots von Infestation / WarZ wiederverwendet. Diese Gebäude sehen genauso aus wie Campus-City-Gebäude.“

MrBla meint: „Er ist ein Genie. Er weiß, wie man Leute betrügt und damit davonkommt. Er ist ein Täuscher, aber die Leute werden auf seine Lügen hereinfallen und ihm bereitwillig wieder Geld geben.“

Was meint Sergey Titov zu der ganzen Sache? Der Produzent der Spiele zeigt sich recht diplomatisch:

Es war schon immer eine Hassliebe. Ein gewisser Prozentsatz unserer Spieler sind große Fans, und wir machen [Outbreak] in erster Linie für sie. Aber es gab immer eine Gruppe von Leuten am anderen Ende des Spektrums, die das hassen, was wir tun, und sie bekomme einfach nicht die Spielerfahrung, die sie sich von [unseren Spielen] erhoffen, und wir verstehen das. Sergey Titov

