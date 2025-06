Warhammer will seinen Fans eine besondere Sammel-Edition verkaufen, aber „abscheuliche Intelligenz“ legt alles lahm

Am Dienstag startete die Vorbestellung für eine besondere Special Edition aus dem Universum von Warhammer 40.000. Auf die hatten es auch Scalper abgesehen, doch Games Workshop war entschlossen, ihnen die Tour zu vermasseln und griff dafür zu drastischen Maßnahmen.

Was ist das für eine Edition? Es handelt sich um eine Spezialausgabe der Anthologie Era of Ruin (The Horus Heresy: Siege of Terra) aus dem Universum von Warhammer 40.000. Die kommt mit einem schicken Leder-Einband daher, und ist streng limitiert. Die Vorbestellungen sollten am 10. Juni 2025 um 11 Uhr morgens unserer Zeit live gehen (das ist 4 Uhr morgens CDT).

Doch wenn bei euch bei den Worten „limitierte Edition“ die Alarmglocken losgehen, liegt ihr genau richtig, denn die rufen natürlich auch wieder Scalper auf den Plan. Um sich vor denen und ihren Bot-Armeen zu schützen, richtete Games Workshop eine digitale Warteschlange ein – doch das war nicht genug.

Games Workshop nimmt eigene Website offline

Wie lief der Launch ab? Gar nicht. Denn Games Workshop nahm Warhammer.com noch am selben Tag zwischenzeitlich offline. Wie sie später auf Facebook verrieten, hätten Scalper versucht, die Sicherheitsmaßnahmen mithilfe von Bots zu umgehen, eine „abscheuliche Intelligenz, wenn es je eine gab“ (via PC Gamer).

Eine Anspielung, die Warhammer-Fans sofort verstehen dürften: Im Universum von 40k ist „Abominable Intelligence“ (A.I.) die Bezeichnung für denkende Maschinen, die in Warhammer keinen guten Ruf haben. Es ist also unschwer zu erkennen, was man bei Games Workshop von den Methoden der Scalper hält.

So geht es weiter: Der Launch von Era of Ruin ist erstmal verschoben, und die Edition ist fürs Erste von der Website verschwunden. Die Verantwortlichen erklären weiter, dass sie fest entschlossen seien, echten Fans den Zugang zu ermöglichen.

Wer ein solcher Fan ist und obendrein aus Fleisch und Blut besteht, kann sich per E-Mail von Games Workshop über den Re-Launch informieren lassen.

Scalper, also Leute, die große Bestände von begehrten Produkten aufkaufen, um sie für Profit zu verscherbeln, sind in immer mehr Hobbys ein großes Problem. Doch Händler finden auch immer wieder Wege, um ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen: Mit einem simplen Trick gehen Verkäufer von Pokémon-Sammelkarten gegen Scalper vor