In der Welt von Warhammer gibt es 3 Arten von Elfen, und die sind viel krasser drauf als in D&D und Co.

Von wegen, Elfen gehören zu den „Guten“: Von denen gibt es in Warhammer Fantasy gleich 3 Arten – und es ist nicht immer leicht zu sagen, welcher davon man lieber über den Weg läuft.

Die Elfen sind eines der ältesten Völker, das Die Alten (das sind die Schöpfer der Welt von Warhammer Fantasy) geschaffen haben. Sie sind etwas größer als normale Menschen und schlanker, am einfachsten erkennt man sie jedoch an den spitzen Ohren. Wenn sie nicht im Kampf fallen, können Elfen tausende Jahre alt werden. Zudem besitzen sie eine natürliche Affinität für Magie: Von den 7 mächtigsten Magiern aus Warhammer Fantasy sind gleich zwei Elfen.

Bislang unterscheiden sich die Elfen aus Warhammer nicht wirklich von denen anderer Fantasywelten. Die Unterschiede zu anderen Elfen, etwa wie ihr sie aus Dungeons & Dragons oder Der Herr der Ringe kennt, liegen eher in ihrem… „Temperament“. Denn sie sind deutlich grausamer als die anderer Welten.

Eine klare Trennung zwischen Gut und Böse gibt’s in Warhammer eigentlich nicht. Das gilt zwar für Warhammer 40K ganz besonders, es trifft aber zu einem gewissen Grad auch auf Fantasy zu. Das merkt man besonders an den Elfen. Diese waren ursprünglich ein Volk, teilten sich aber mit der Zeit in drei auf. Diese unterscheiden sich nun stark in ihrer Kultur und den Zielen, die sie verfolgen.

Asur – Die „Guten“ unter den Elfen?

Die Hochelfen, oder die „Asur“, wie sie sich nennen, sind eine der ältesten und mächtigsten Zivilisationen der Alten Welt. Sie sind ein stolzes Volk von meisterhaften Kriegern und ihre Magier suchen ihresgleichen. Oberste Herrscher der Hochelfen sind der Phönixkönig und die Immerkönigin. Ihre Heimat ist Ulthuan, ein nebelverhüllter Inselkontinent im Zentrum eines großen Ozeans.

Dementsprechend gehören die Asur zu den besten Seefahrern der Alten Welt. Sie waren schon überall und besitzen zahlreiche Kolonien in vielen Teilen der bekannten Welt. Ihre Bogenschützen gehören zu den besten der Alten Welt, und noch dazu befehligen sie mächtige Kreaturen wie große Adler und Drachen.

Die Armee der Hochelfen aus Ulthuan im Tabletop von Warhammer Fantasy
Auf den ersten Blick wirken die Hochelfen am ehesten wie „die Guten“. Doch dieser Schein kann trügen, denn ihr Stolz schlägt allzu schnell in Arroganz um:

  • Auf der einen Seite kämpfen sie für Ordnung in der Welt. Sie sind mächtige Widersacher des Chaos – einer bösen Macht, die die Welt zerstören will.
  • Auf der anderen Seite sehen sie sich selbst oft als anderen Völkern überlegen an und können ihnen gegenüber äußerst grausam sein.

Eines der besten Beispiele dafür ist der sogenannte „Krieg des Bartes“, (aus dem englischen „War of the Beard“), den die Hochelfen einst gegen die Zwerge führten. Den haben zwar ihre Verwandten, die Dunkelelfen angezettelt, die Hochelfen sind aber für die Eskalation verantwortlich.

Dunkelelfen haben (getarnt als Hochelfen) Karawanen und Siedlungen der Zwerge geplündert. Als Kunde davon den Hochkönig der Zwerge erreichte, schickte er eine Delegation an den Hof des Phönixkönigs. Bis dato war die Beziehung zwischen Elfen und Zwergen von Freundschaft geprägt. Die Zwerge forderten daher eine Erklärung dieser Zwischenfälle. 

Dem Phönixkönig war das Anliegen der Zwerge jedoch völlig egal. Mehr noch: Anstatt sie einfach wieder fortzuschicken, ließ er der Delegation in aller Öffentlichkeit die Bärte abschneiden – eine unbeschreibliche Beleidigung für die Zwerge. Darauf folgte ein langer, blutiger Krieg, in dem beide Seiten große Verluste erlitten und sogar Unschuldige töteten. Da ist es fast schon bewundernswert, dass es einen Hochelf gibt, der selbst seinem König zu brutal ist.

