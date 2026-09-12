4 Spiele mit den härtesten Space Marines spielen in Warhammer 40.000 – Eines stammt von Blizzard

Space Marines sind die Posterboys von Warhammer 40.000 und sie zählen zu den beliebtesten Figuren des Franchise. Allerdings können viele Darstellungen nicht ganz rüberbringen, wie krass diese Jungs eigentlich sind. MeinMMO stellt euch 5 Spiele vor, in denen Space Marines ihre volle Stärke zeigen… auch wenn eines davon gar nicht Warhammer ist.

Der Artikel erschien ursprünglich im November 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Wer in Warhammer einsteigt, wird die gezüchteten Supersoldaten des Imperiums mit Sicherheit als Erstes oder zumindest sehr früh kennenlernen. Space Marines sind fast schon omnipräsent, obwohl sie innerhalb der Welt eigentlich eine Seltenheit darstellen.

In fast allen Medien sind sie jedoch von allen Fraktionen aus Warhammer am häufigsten vertreten. Entsprechend kann es schwierig sein, überhaupt ein richtiges Bild davon zu bekommen, wer oder was Space Marines wirklich sind. Erschwerend kommt hinzu, dass es viele verschiedene Arten von Space Marines gibt – und zusätzlich Orden mit unterschiedlichen Stärken.

Was finde ich hier für Spiele? Die Liste umfasst Spiele, in denen Space Marines im Fokus stehen, eine wichtige Rolle spielen oder in denen ihr Wesen gut zur Geltung kommt. Es soll darum gehen, zu zeigen, wie krass diese Supersoldaten wirklich werden können.

Die Spiele sind dabei nicht gerankt, sondern schlicht eine Auswahl der Games, die nach Einschätzung unserer Experten die besten Darstellungen der harten Krieger zeigen. Wenn ihr mit der Welt noch nicht allzu viel zu tun hattet, findet ihr hier die 7 besten Spiele, um in Warhammer einzusteigen.

Video starten Der Launch-Trailer zu Space Marine 2, dem neuen Koop-Shooter in Warhammer 40k Autoplay

Space Marine 2, DAS Supersoldaten-Gefühl

Für alle, die nur ein einziges Spiel zocken wollen, um sich ein Bild von Space Marines zu machen, ist Space Marine 2 die ideale Wahl. Ihr spielt hier als Demetrian Titus, einen Astartes der Ultramarines, dem vermutlich bekanntesten Orden aus Warhammer 40.000.

Im Kampf gegen riesige Horden an käferartigen Tyraniden und Anhängern des Chaos-Gottes Tzeentch nutzt ihr eine breite Auswahl an Waffen – darunter die berühmten Bolter in verschiedener Ausführung und haufenweise Nahkampf-Waffen.

Was Space Marine 2 (und übrigens auch sein Vorgänger) so gut machen, ist das Gefühl eines Supersoldaten in armdicker Panzerung. Das Gameplay ist „wuchtig“: wenn ihr springt, fallt oder zuschlagt, erzeugt es einen spürbaren Aufprall. Selbst Gegner in massenhafter Überzahl können euch nicht besiegen, auch wenn ihr nur ein Messer tragt.

Im Vergleich zu normalen Menschen seid ihr fast doppelt so groß, was immer wieder zu sehen ist, wenn ihr mit den Soldaten des Astra Militarum sprecht.

Dazu spielt ihr nicht einfach nur irgendwelche Space Marines, sondern absolute Helden: Titus, mittlerweile wieder Captain, ist einer der bekanntesten Brüder der Ultramarines und hat sogar vom Chef selbst einen neuen Auftrag erhalten: Warhammer 40.000 stellt neue Figuren vor: Ihr könnt jetzt endlich mit den Helden aus Space Marine 2 und Secret Level spielen