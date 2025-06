Die erste Episode der Warhammer 40.000-Serie Kill Lupercal ist erschienen. Doch die Serie steht vor einem potenziell großen Problem: Jeder, der die gucken dürfte, weiß, wie sie ausgehen wird.

Was ist das für eine Serie? Kill Lupercal ist eine animierte Serie im Universum von Warhammer 40.000. Deren erste Episode ist am 28. Mai 2025 auf WarhammerTV erschienen.

Einen Trailer zur Kill Lupercal seht ihr hier:

Fans dürften von der Story kaum überrascht sein

Worum geht es in der Serie? Wie der Name bereits verrät, geht es hier auf die Jagd nach Horus Lupercal – dem größten Verräter am Imperium der Menschen. Ein Umstand könnte dabei problematisch sein: Jeder Fan weiß schon, wie sie enden wird. An dieser Stelle also eine Spoilerwarnung.

Der Verräter Horus Lupercal wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekillt: Er ist immerhin der Hauptgrund für die Horus Heresy (zu Deutsch „Horus-Häresie“). Weiß man das erst einmal, wirkt der Name der Serie eher amüsant als aufregend. Fans erlauben sich daher auch den einen oder anderen Scherz dazu:

Unter einem Reddit-Post auf r/Warhammer40k schreibt PVA_Blood: „Oh Junge ich hoffe sie schaffen es, Lupercal zu töten. Ich hab ein mieses Gefühl bei dem Kerl“

AFrenchLondoner pflichtet ihm bei und schreibt: „Er klingt wie eine richtige Bedrohung“

Diese Kommentare drehten bereits unter dem ersten Trailer auf YouTube die Runde:

kabriii spekuliert, wie der Meisterdetektiv, der er ist: „Hmm … Ich habe die leise Vermutung, dass Horus in dieser Serie nicht sterben wird.“

BiomechanicalBrick fragt: „Und welches Pferd hat dir dieses Gerücht erzählt” – im englischen Original des Kommentars klingen die Wörter für Pferd („horse“) und Gerücht („hearsay“) so ähnlich wie Horus Heresy.

Muss das ein Problem sein? Es kann, muss aber nicht. Wer einfach nur Lust auf coole Action mit Titanen des Imperiums hat oder einige seiner Lieblingsfiguren in bewegt sehen will, der kann mit Kill Lupercal auch so seinen Spaß haben.

Wer die Serie schauen will, benötigt ein Warhammer+-Abo. Das kostet euch 6,49 € pro Monat und bietet Zugriff auf eine Vielzahl an animierten Kurzfilmen, exklusiven Shows und mehr. Auf anderen Streaming-Diensten sucht ihr die Serie vergeblich. Zielgruppe sind also ganz klar Hardcore-Fans und die kennen sich mit der Lore ohnehin bereits sehr gut aus. Die Serie könnte es also schwer haben, neue Leute anzuziehen.

Horus ist als einer der Primarchen übrigens quasi ein „Sohn“ des Imperators. Der nimmt für die Menschen in der Welt von Warhammer 40.000 eine sehr wichtige Rolle ein. MeinMMO fasst zusammen, was ihr über ihn wissen müsst: Warhammer 40k: Wer ist der Imperator? Die wichtigste Figur kurz und einfach erklärt