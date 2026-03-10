„Bin ein Heiler, aber…“ – Das neue RPG zu Warhammer 40k gibt euch eine Chirurgin, bei der ihr nicht unterm Messer landen wollt

Ein neuer Trailer zum RPG Warhammer 40.000: Dark Heresy stellt Epione Spes vor – eine Chirurgin, die euch auf euren Reisen begleitet. Auf dem Papier ist sie zwar eine Heilerin, vor Ärzten solltet ihr euch in der finsteren Zukunft trotzdem in Acht nehmen.

Wer ist die neue Begleiterin? Einst war Epione Spes Teil des Officio Medicae. Diese Organisation ist für die medizinische Versorgung der imperialen Streitkräfte zuständig und bekämpft etwa Seuchen in den Reihen der Soldaten oder macht Verwundete diensttauglich.

Als Tochter einer Adelsfamilie gehörte sie zu den ganz hohen Tieren beim Officio Medicae. Aus (bisher unerklärten) Gründen verlor sie jedoch ihre Familie und ihren Status. Dies hielt sie jedoch nicht davon ab, ihre Fähigkeiten in der Medizin und Chirurgie zu verfeinern.

Irgendwann ist die Inquisition auf Epione Spes aufmerksam geworden. Von ihrem Talent beeindruckt machte diese gefährliche Organisation des Imperiums sie zu einer Akolythin.

Warhammer 40.000 macht selbst Arztbesuche zum Horror-Trip

Warum sollte man sich nicht von ihr behandeln lassen? Die Ärzte des Imperiums aus Warhammer 40.000 haben nicht unbedingt das Wohl ihrer Patienten im Blick. Für sie zählt vor allem, dass diese so schnell wie möglich wieder ihrer Aufgabe nachkommen – und das um jeden Preis. Mit ihrem Klauenhandschuh wirkt Spes auch nicht unbedingt vertrauenswürdig, sondern eher wie ein Slasher-Bösewicht.

Ein Kommentar zum Trailer auf YouTube fasst die Haltung von Chirurgen aus Warhammer 40.000 sehr schön zusammen: „Ich bin ein Heiler, aber…“. Das spiegelt sich im Gameplay der Begleiterin wider, die nicht nur Schaden heilen, sondern auch auf schmerzhafte Art und Weise austeilen kann.

Spes fungiert in erster Linie als Feldsanitäterin: Sie hilft eurem Trupp dabei, während den Kämpfen auf den Beinen zu bleiben. Dazu nutzt sie eigens angefertigte Mixturen. Sie bietet aber nicht nur Support, sondern erledigt Feinde auch selbst mit einem scharfen Skalpell – oder verbrutzelt sie mit einem Flammenwerfer.

Epione Spes ist eine von fünf Begleitern, die für Warhammer 40.000: Dark Heresy bereits angekündigt wurden. In einem vorherigen Trailer war „Conscript 0-118-B“ an der Reihe – nicht der schlaueste Diener des Imperiums, aber einer der treuesten. Mehr lest ihr im folgenden Artikel: Warhammer 40.000: Dark Heresy stellt einen neuen Begleiter vor – Ist nicht besonders helle, aber dem Inquisitor treu wie niemand sonst