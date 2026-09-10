Wardogs: Preload, Uhrzeit und Patch Notes – Alles, was ihr zum Start wissen solltet

Heute geht’s los mit der Battlefield-Alternative Wardogs! Wann ihr loszocken könnt und wie es mit dem Preload aussieht, erfahrt ihr hier.

Wann startet der Preload? Der Preload ist live! Ihr könnt also das Spiel schon für den Start vorab herunterladen.

Wann kann man spielen? Die Startzeit für Deutschland ist 18:00 Uhr. Startzeiten anderer Länder findet ihr im Post auf X.com. Dann öffnen die Server und wenn alles glattgeht, könnt ihr direkt loszocken.

Wie groß ist der Download? Ihr solltet mindestens 50 GB auf eurer Festplatte bereithalten.

Wollt ihr wissen, was sich seit der Beta verändert hat, schaut für die Patch Notes auf Seite 2 vorbei oder nutzt unser Inhaltsverzeichnis:

Video starten Militär-Shooter WARDOGS zeigt in neuem Trailer Gameplay und die verschiedenen Elemente des Spiels Autoplay

Werden Daten aus der letzten Beta-Phase übernommen? Nein, ihr müsst komplett von vorn anfangen.

Mit dem Preload seid ihr direkt zum Start bereit und müsst nicht dann erst einen eventuell langwierigen Download starten. Sobald ihr ins Spiel kommt, werden viele von euch schnell leveln wollen. Wir haben deshalb ein paar Tipps für euch, mit denen ihr effektiv loslegen könnt: Wardogs: Schnell leveln – Mit diesen Tipps steigt ihr effizient auf