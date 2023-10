Warcraft Rumble startet in 2 Wochen – Alles zu Release, Pay2Win und PvE

Warcraft Rumble startet in wenigen Wochen. MeinMMO wirft einen Blick auf das Mobile-Game von Blizzard und verrät, was das Spiel taugt.

Lange Zeit war „Warcraft Mobile“ in der Mache. Zuerst als „Warcraft Arclight Rumble“, kürzlich wurde das Spiel in „Warcraft Rumble“ umbenannt. In wenigen Wochen steht der offizielle Release an. Wir werfen einen Blick auf das Mobile-Game und verraten, für wen es sich eignet – und wer eher die Finger davon lassen sollte.

Wann geht Warcraft Rumble live? Der offizielle Release von Warcraft Rumble ist der 3. November 2023, also passend zur BlizzCon 2023. Ab dann könnt ihr das Spiel im App Store von Apple oder Google Play Store (Android) herunterladen.

Worum geht’s in Warcraft Rumble? Ihr seid der Truppenkommandant und müsst eure Miniaturen („Minis“) taktisch auf dem Schlachtfeld platzieren. Sie marschieren dann auf den Feind zu. Das Ziel ist es, den jeweiligen Boss der aktuellen Karte zu bezwingen. Auf dem Weg dorthin vernichtet ihr Feinde, erobert Türme, baut Gold ab oder öffnet Schatztruhen, um mehr Ressourcen zu sammeln und weitere Minis zu platzieren oder diese bereits näher am Ziel spawnen zu lassen.

Minis haben besondere Stärken, so sind etwa fliegende Einheiten gut gegen Fußsoldaten, während Belagerungseinheiten rasch Türme bezwingen. Dieses „Schere, Stein, Paper“-Prinzip wird aber noch dadurch erweitert, dass Minis aufgelevelt und in ihrer Seltenheit verbessert werden können. Dadurch werden sie nicht nur stärker und haben mehr Lebenspunkte, sondern können auch Talente erlernen – darunter typische Warcraft-Fähigkeiten, wie etwa Schattenmimik der Nachtelfen.

Während ihr einer Kampagne folgt und eure Minis im Kampf taktisch einsetzt, versucht ihr gleichzeitig eure Sammlung zu erweitern und die Qualität der Minis immer weiter zu verbessern. Das ist das typische „Gacha“-Prinzip, das viele Free2Play-Spiele nutzen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie lange dauert eine Partie? Einzelne Matches in Warcraft Rumble sind sehr kurz. Je nach Level benötigt ihr 3–5 Minuten für eine Karte. Natürlich lassen sich mehrere Partien am Stück spielen, aber Warcraft Rumble eignet sich damit, wie viele andere Mobile Games, ausgezeichnet für kurze Matches unterwegs – etwa im Bus oder in der Straßenbahn.

Die kurze Dauer sorgt dafür, dass man fast immer die eine oder andere Partie unterbringen kann.

Ist Warcraft Rumble ein PvE-Spiel? Der Fokus von Warcraft Rumble scheint klar auf dem PvE-Aspekt zu liegen. Es gibt eine lange Kampagne auf normaler und heroischer Schwierigkeit. Diese Kampagne findet komplett im Single-Player-Modus statt und andere Spieler haben keinerlei Einfluss auf euren Fortschritt.

Gibt es PvP? Ja, den gibt es. Nach aktuellem Stand ist der Modus allerdings noch nicht sonderlich ausgereift, da die verschiedenen Minis für PvP noch nicht oder nur unzureichend ausbalanciert sind. Viele Tester sehen den PvP-Modus aktuell als „nette Dreingabe“ – wer allerdings nach einer ausbalancierten PvP-Erfahrung sucht, dürfte mit Warcraft Rumble wohl eher enttäuscht werden.

Ist Warcraft Rumble Pay2Win? Nein, zumindest nicht im PvE-Modus. Durch das Ausgeben von Geld kann man den Fortschritt zwar beschleunigen („Pay2Progress“), jedoch könnt ihr diesen Fortschritt auch durch das Investieren von Zeit (etwa wiederholbare Aufgaben) erreichen.

Ein Beispiel ist hier eine Freischaltung, die während der Beta rund 20 € kostete. Diese erhöht den Goldbetrag, den ihr aus verschiedenen Aufgaben erhaltet, um 50 %. Somit könnt ihr eure Minis letztlich 50 % schneller verbessern als andere Spieler.

Im PvP scheint Pay2Win allerdings eine tatsächliche Bedrohung zu sein. Durch Echtgeld könnt ihr euch früher eine größere Vielfalt an Minis kaufen, was letztlich mehr Optionen im PvP bedeutet. Hier kommt es wohl stark auf das Matchmaking an, wie häufig „zahlende Spieler“ gegen „Free2Play“-Spieler antreten. Wie bereits erwähnt, liegt der Fokus des Spiels allerdings nicht auf PvP.

Beachtet, dass diese Informationen auf dem aktuellen Stand der Beta des Spiels beruhen. Es wäre möglich, dass sich einige Aspekte zum Launch noch ändern.

Kann man Warcraft Rumble auf dem PC spielen? Nein. Nach aktuellem Stand handelt es sich um ein reines Mobile-Game. Ihr müsst es also entweder auf einem Smartphone oder Tablet spielen. Eine PC- oder Konsolen-Version ist nach aktuellem Stand nicht vorgesehen.

Womöglich lässt sich diese Einschränkung mit diversen Emulatoren umgehen, wie bereits bei anderen Mobile-Games – aber die Verwendung davon geschieht auf eigene Gefahr.

Für wen eignet sich Warcraft Rumble? Grundsätzlich ist Warcraft Rumble interessant für alle, die eine (unerwartet komplexe) Warcraft-Erfahrung auf dem Handy erleben wollen.

Allerdings sollte man sich im Klaren darüber sein, dass Warcraft Rumble im aktuellen Zustand kein Spiel ist, in das man über Wochen jeden Tag mehrere Stunden investiert. Es ist ein Spiel, das man 2–3 Mal am Tag für einige Minuten spielt, wenn man ein wenig Zeit totschlagen will.

PvP lohnt sich hingegen nur, wenn ihr eine hohe Frustrationstoleranz habt oder bereit seid, viel Zeit und Geld in das Spiel zu stecken. Ausbalancierte PvP-Erfahrungen findet ihr aber in anderen Spielen deutlich zuverlässiger.

Unseren vollständigen Ersteindruck zum Spiel geben wir euch nach dem Release – wenn die Shop-Inhalte und generellen Features final sind, also zum Start der BlizzCon 2023.

Werdet ihr in Warcraft Rumble reinschauen? Oder kann Blizzard euch mit einem Mobile-Game gestohlen bleiben?