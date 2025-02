Frischer Wind in War Thunder: Update Storm Warning bringt endlich den Eurofighter!

Das Storm Warning-Update war der krönende Abschluss des Jahres 2024 für War Thunder und hat wieder massig Neuerungen mitgebracht.

Ein Highlight ist die Einführung der Map Attika, der in einer malerischen Landschaft in Griechenland liegt und speziell für Bodengefechte konzipiert wurde.

Neben der neuen Karte wurden eine Menge neuer Vehikel hinzugefügt. So verstärken jetzt thailändische Flugzeuge den japanischen Forschungsbaum. Dazu kommen wieder technische Neuerungen.

So könnt ihr jetzt besser mit der taktischen Karte interagieren und die Cockpits einiger Hubschrauber sind jetzt deutlich hübscher geworden. Obendrein wurden zahlreiche bereits bestehende Fahrzeuge überarbeitet und haben nun angepasste Charakteristika.

Unaufhaltsam im Luftkampf: Der Eurofighter in War Thunder

Was ist das für ein Flugzeug? Der berühmte Eurofighter Typhoon wurde bereits in den 80ern konzipiert, als Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien ein neues Jagdflugzeug suchten. Frankreich stieg aber später wieder aus dem Konglomerat aus.

Nach einer sehr langen und turbulenten Entwicklungszeit konnte der neue “Eurofighter” 1994 endlich abheben, doch es dauert noch weitere Jahre, bis in den frühen 2000er, bis das Flugzeug endlich in den Dienst gestellt wurde.

Nach langer Entwicklung ist der Eurofighter Typhoon eines der besten Jagdflugzeuge geworden!

Doch die Wartezeit hat sich gelohnt, denn der Eurofighter Typhoon ist eines der fortschrittlichsten Kampfflugzeuge der 4. Generation. Im reinen Luftkampf ist der Eurofighter mit seinen bis zu 10 Luft-Luft-Raketen klar im Vorteil und raucht Feinde mit Sidewinder- und AMRAAM-Raketen weg.

Der Eurofighter ist aber auch alternativ gegen Bodenziele einsetzbar und kann dazu IR- und BVR-Raketen mitführen. Zusammen mit den fortschrittlichen Radarsystemen und Gegenmaßnahmen ist der Eurofighter in jeder Situation ein tödlicher Gegner.

So spielt sich das Flugzeug: Der Eurofighter kommt als nagelneues Flugzeug auf Rang 8 in die Tech-Bäume von Deutschland, Großbritannien und Italien. Dort beeindruckt das Flugzeug vor allem als Luftüberlegenheitsjäger.

Nutzt euer starkes Radar, um Feinde schon auf weite Distanz zu erfassen und blast sie mit euren Raketen vom Himmel! Solltet ihr selbst ins Visier des Feindes geraten, so seid ihr mit euren Gegenmaßnahmen sowie den außergewöhnlich guten Flugeigenschaften des Eurofighters stets auf der richtigen Seite.

Fun Fact: Der Eurofighter wurde nicht nur von vier verschiedenen Nationen konzipiert: Er wird auch gemeinsam in diesen Ländern gebaut. Großbritannien produziert hier die vordere Cockpitsektion, die “Canards”, das Heck und einen Teil des hinteren Rumpfes. Deutschland baut den mittleren Rumpf, während Italien den linken Flügel und den Rest des hinteren Rumpfes fertiggestellt. Spanien steuert dann noch den rechten Flügel bei.

Fortschritt durch Feuerkraft! Die Panzerhaubitze 2000

Was ist das für ein Fahrzeug? Wie schon beim Eurofighter begann auch diese beeindruckenden Selbstfahrlafette als ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener Nationen. Das Projekt begann schon in den 70er Jahren, doch Differenzen im Design-Prozess führten 1986 zu einem Abbruch der Konstruktion.

Die gewaltige Kanone der Panzerhaubitze 2000 ist länger als das ganze Fahrzeug!

Allerdings beschlossen Großbritannien und Deutschland dann, jeweils ihre eigene Monsterkanone auf Ketten zu bauen. Dabei kam schließlich 1995 die Panzerhaubitze 2000 heraus, die seit 1998 im Dienst der Bundeswehr steht und 2018 auch in Ungarns Streitkräften zu finden ist

So spielt sich das Fahrzeug: Wenn ihr die Panzerhaubitze 2000 auf Rang 5 freischaltet, bekommt ihr ein gewaltiges Geschütz auf einem gepanzerten Chassis. Diese Selbstfahrlafette gilt als das beste mobile Artilleriesystem der Welt. So stellte dieses Fahrzeug 2019 den Rekord im Weitschuss auf, indem es ein Geschoss 67 Kilometer weit ballerte!

Diese beeindruckende Feuerkraft kommt von einem monströsen 155-mm-Geschütz, das mit hochexplosiven Granaten jeden Feind zu Staub zermalmt. Das Fahrzeug ist dabei mit 60 km/h recht flott, doch beachtet, dass ihr nicht wirklich gut gepanzert seid. Bleibt also in Bewegung, nachdem ihr eure ersten Geschosse rausgehauen habt.

Ein harmonischer Kreuzer: Die La Galissonnière

Was ist das für ein Schiff? Auf Rang 4 bekommt ihr im französischen Forschungsbaum ab sofort den leichten Kreuzer La Galissonnière. Dieses Schiff wurde in den 30er Jahren im Zuge der damaligen Flottenmodernisierung entworfen.

Da der Vertrag von Rom den Bau schwerer Kreuzer empfindlich einschränkte, mussten die Konstrukteure kreative neue Ansätze finden, um dennoch formidable Kriegsschiffe zu bauen. Heraus kam ein Schiff, das durch eine besondere Balance in seinen Fähigkeiten punktete.

Dieses schnittige Schiff lässt kaum Wünsche offen, seht euch nur vor Flugzeugen vor!

So ist die La Galissonnière sowohl schnell als auch ordentlich gepanzert. Obendrein ist sie mit ihren drei Hauptbatterien mit je drei 152-mm-Geschützen und einer Sekundärbewaffnung mit Zwillings-90-mm-Kanonen formidabel bewaffnet.

So spielt sich das Schiff: Wenn ihr diesen leichten Kreuzer ins Gefecht führt, dann seid ihr in der Lage, jede Rolle zu übernehmen. Ihr könnt also gut andere leichte Einheiten dank eurer guten Panzerung, Geschwindigkeit und Bewaffnung jagen.

Alternativ unterstützt ihr schwere Schiffe dabei, mit solchen lästigen Ärgernissen besser klarzukommen oder ihr kundschaftet die See aus und vermeidet so unliebsame Überraschungen. Lediglich eure Luftabwehr ist unterdurchschnittlich, seht euch also vor feindlichen Bombern vor!All diese prächtigen neuen Fahrzeuge und viele mehr erwarten euch im kostenlosen Militär-MMO War Thunder! Holt es euch noch heute und lasst es krachen!