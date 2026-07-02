Anime Girls verteilten Viren auf den PCs von tausenden Steam-Nutzern, jetzt greifen die Entwickler durch

Die Wallpaper Engine bringt vielen Nutzern auf Steam schöne und interaktive Hintergründe. Doch über eine Hintertür haben Hacker auch Viren mit dem Tool verteilt. Jetzt haben die Entwickler neue Einschränkungen getroffen.

Das Titelbild ist ein Symbolbild.

Was ist das für ein Tool? Die Wallpaper-Engine ist ein von hunderttausenden Gamern genutztes Tool, das euch animierte Hintergrund-Bilder auf euren Desktop bringt. Dabei könnt ihr frei zwischen euren liebsten Anime, leicht bekleideten Charakteren oder auch Lofi-Szenen wählen.

Das Tool selbst dient dabei einfach nur als technische Hilfe, während die Hintergründe von der Community selbst entwickelt werden. So lässt es sich aus tausenden Hintergründen und Szenen für alle möglichen Monitor-Auflösungen wählen.

Doch die animierten Szenen sind häufig auch Programme, und genau das haben Hacker ausgenutzt.

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Anime Girls schenken euch Viren

Was haben die Hacker gemacht? Weil die Hintergründe auch eigentlich nur Programme auf eurem Computer sind, haben es findige Hacker geschafft, Viren darüber einzuschleusen. Die wurden einfach hinter der normalen Funktion der Tools versteckt und die Nutzer haben es meist gar nicht bemerkt, weil der Hintergrund eben funktionierte. MeinMMO hat über den Fall berichtet.

Nachdem diese Methode bekannt wurde, griff die Gaming-Plattform Steam ein, die die Hintergründe von der Plattform warf und die Nutzer warnte. Doch das reicht nicht aus, denn auch wenn bekannte Viren entfernt werden, können Hacker immer wieder neue Viren reinmogeln.

Was machen die Entwickler dagegen? Die Entwickler haben sich dazu entschieden, dem ganzen ein Ende zusetzten. So sollen bald keine .exe-Dateien mehr heruntergeladen werden können. Dies betreffe laut PCGuide.com sowieso nur 0,5 % aller Hintergründe.

Außerdem können Nutzer noch für eine Woche die Hintergründe lokal abspeichern, sollten sie wirklich an ihnen festhalten wollen. Das Tool würde die dann weiter abspielen, aber man könne sie nicht mehr über den normalen Distributionsweg erhalten.

Die Entwickler kommen zu dieser radikalen Entscheidung, weil sie sich eingestehen müssen, dass es keinen Weg gibt sicherzustellen, dass .exe-Dateien wirklich sicher sind. Dieses Risiko schaffen sie damit entsprechend ab.

Benutzt ihr die Wallpaper Engine? Oder habt ihr lieber den Standard-Hintergrund von Windows? Schreibt es gerne in unsere Kommentare! Mehr coole Hintergründe aus euren liebsten Spielen findet ihr hier in diesem Artikel: 10 tolle Wallpaper aus Euren liebsten MMOs und ihre Geschichte