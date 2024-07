Von 600€ auf fast 300€ – Spektakulärer Amazon Fire TV mit 4K-Details zum Prime Day

Schnappt euch jetzt einen qualitativen Amazon Fire TV zum Prime-Day-Start für einen absoluten Spottpreis.

Ihr möchtet euch mal wieder so richtig verwöhnen und euer Wohnzimmer in ein Heimkino verwandeln? Dann haben wir hier genau das Richtige für euch: ein unschlagbares Angebot für den Amazon Fire TV 4 mit 50 Zoll, HDMI 2.1 und 4K-Display. Genießt eure liebsten Serien wie Game of Thrones, The Walking Dead oder Outlander in einer famosen Qualität. Ein guter TV muss nicht immer teuer sein.

Amazon Fire TV mit 4K und HDR10

Der Amazon Fire TV 4 ist nicht nur ein Fernseher, sondern ein vielseitiges Gerät. Als Smart-TV bietet er Zugang zu einer Vielzahl von Filmen, Serien, Musik, Spielen und Apps. Mit der integrierten Alexa-Sprachsteuerung könnt ihr mühelos nach Inhalten suchen, die Lautstärke anpassen, das Wetter abfragen und vieles mehr. Zudem könnt ihr kompatible Smart-Home-Geräte über den Fire TV steuern.

Eine große Auswahl

Der Fernseher besticht durch seine herausragende Bildqualität und Leistung. Mit einem LED-Display und einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln liefert er gestochen scharfe und lebensechte Bilder. Die HDR10 Technologie sorgt für perfekten Kontrast und Helligkeit, selbst bei hellem Tageslicht. Dolby Digital Plus bietet euch obendrein ein immersives Audio-Visuelles-Erlebnis und rundet das Gesamtpaket ab.

Schaut die besten Serien mit Amazon Prime Video

Der Amazon Fire TV kann auch als PC-Monitor genutzt werden. Mit einem HDMI- oder VGA-Anschluss könnt ihr ihn ganz einfach mit eurem Laptop oder Desktop-Computer verbinden. So könnt ihr eure Arbeit erledigen oder eure Lieblingsspiele auf einem großen Bildschirm genießen. Ich selbst verwende einen großen Monitor sowohl für die Arbeit als auch Gaming und würde auch nichts anderes mehr wollen.

In den kommenden Stunden und Tagen werden wir das gesamte Angebotssortiment für euch durchsuchen und die besten Schnäppchen herausfiltern. In unserer Prime Day Hub erhaltet ihr den besten Überblick über alle Deals.

Findet mehr Schnäppchen

