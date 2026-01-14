8-Jähriger erzählt seinem Vater stolz von seinem Erfolg in Monster Hunter, der bedankt sich bei der Community

Stolz erzählte ein 8-Jähriger seinem Vater, wie er eine extrem gefährliche Bestie in Monster Hunter Rise zur Strecke brachte. Doch als sich der Vater die Ausrüstung seines Jungen anschaute, staunte er – und bedankte sich bei der Community.

Von was für einem Erfolg ist die Rede? Der Vater des Jungen schildert die Situation der Monster-Hunter-Community in einem Reddit-Post. Im Subreddit r/MonsterHunter erzählt er, dass sein derzeit 8-jähriger Sohn seit einer Weile Monster Hunter Rise spielt und ein besonders gefährliches Monster erlegt hat.

Beim erlegten Monster handelte es sich um einen Meisterrang-Magnamalo. Der Magnamalo ist bereits ein extrem aggressives und agiles Monster. Die Meisterrang-Variante gilt als noch stärker und gefährlicher.

Nachdem der 8-Jährige das Monster besiegt hatte, wurde der Vater neugierig und warf einen Blick auf die Ausrüstung seines Sohnes. Was er dort sah, machte ihm jedoch klar, dass sein Sohn wohl nur durch die tatkräftige Unterstützung anderer Jäger so weit gekommen sein dürfte.

8-Jähriger ist erfolgreicher Jäger – trotz richtig miesem Gear

Was stimmte nicht mit der Ausrüstung des Jungen? Laut dem Vater benutzte der Junge lediglich eine Basarios-Rüstung von niedrigem Rang und einen normalen Eisenbogen. Zudem besaß er nur 32 Zenny, was eine sehr niedrige Zahl für die Währung im Spiel ist. Hinzu kommt, dass er „exakt zwei Tränke“ in seinem Inventar hatte.

Die Box des Jungen war dennoch voll mit den Teilen und Eiern von Monstern. Trotz seines schlechten Gears hat er also viele Monsterjagden erfolgreich abgeschlossen. Aus diesem Grund bedankt sich der Vater bei den Monsterjägern auf Reddit: „Großes Dankeschön an die Monster-Hunter-Community, die seinen Hintern bis hierher komplett getragen hat.“

Was sagt die Community dazu? Die ist sich noch nicht ganz sicher, ob der Junge wirklich so hart von anderen Spielern getragen wurde, oder doch einfach hartnäckig ist.

  • „Entweder haben ihn ein paar Leute weit getragen oder er ist ein Gott“, schreibt Nutzer Chafgha auf Reddit
  • „Viele von uns OG-PS2-Huntern haben sich mit roher Gewalt durch die Spiele gekämpft“, erklärt SatyrAngel auf Reddit. „Keine Guides, keine Videos, kein MV-Wissen – einfach draufhauen, bis es stirbt, und dabei selbst nicht draufgehen.“

MV steht für Motion Value, womit der rohhe Schaden eurer Waffe in Monster Hunter ermittelt wird.

Ein anderer Nutzer will hingegen viel lieber wissen, wie der Junge so viel Geld ausgeben konnte – und wofür. „Ich muss einfach wissen, wofür er die ganzen Zenny ausgegeben hat“, schreibt DegenerateCrocodile auf Reddit.

Ein User bezweifelt jedoch, dass man so stark getragen werden kann. „Ich schätze, er hat unfassbar gute Dodges, denn bei diesen Werten muss ein einziger Treffer die komplette Lebensleiste wegfegen.“ Ein anderer meint: „Wahrscheinlich irrt er planlos über die Map, lol.“ (Quelle: Reddit)

Das neueste Spiel der Action-RPG-Reihe ist Monster Hunter Wilds. Das Spiel hatte jedoch seit Release mit der Performance zu kämpfen, insbesondere auf dem PC. Inzwischen gehen die Entwickler dieses Problem richtig an – und ein erstes Update macht Hoffnung. Mehr dazu lest ihr hier: Mit Update 4 geht Monster Hunter Wilds das größte Problem an und holt endlich wieder über 100.000 Spieler ins Game

