Valorant-Profi Twisten stirbt mit 19 Jahren – E-Sportler ehren ihn auf eine besondere Art

Die E-Sport-Community trauert um den Valorant-Profi Twisten (Vitality), der am 6. Juni im Alter von 19 Jahren verstorben ist.

Wer war Twisten? Karel “Twisten” Ašenbrener war ein tschechischer E-Sportler in Riots Shooter Valorant. Mit 17 Jahren war er der deutschen Organisation BIG beigetreten. Seit November 2022 spielte er für die französische Team Vitality. Mit Vitality feierte er im Februar 2023 sein internationales Debüt beim VCT LOCK//IN in São Paulo.

Bereits vor dem Turnier hatte Twisten Aufsehen erregt, indem er bekannt gab, 25 € für jeden Kill mit der Shorty, einer kurzen, abgesägten Schrotflinte, zu spenden. Insgesamt spendete er 1450 € für die 58 Shorty-Frags beim LOCK//IN. Das Geld ging an die Tierschutz-Organisation Hunderettung Europa.

Team Vitality spricht über Wichtigkeit mentaler Gesundheit

Am 7. Juni gab Team Vitality den Tod des jungen Spielers auf Twitter bekannt. In der Meldung heißt es, Twisten sei in der vergangenen Nacht verstorben: “Wir sind zutiefst traurig über diesen verheerenden Verlust.”

Eine offizielle Todesursache wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt gegeben. Jedoch weist Team Vitality auf die Wichtigkeit von mentaler Gesundheit im E-Sport und im Leben hin.



Weitere Hilfsangebote findet ihr auf der

Weltweite Hotlines zur Suizidprävention findet ihr

Solltet ihr mit suizidalen Gedanken kämpfen oder euch um eine Person in eurem Umfeld sorgen, könnt ihr euch unter der 116 123 rund um die Uhr an die Telefonseelsorge wenden. Das Angebot ist kostenlos, so wie der Chat der Seelsorge

Twisten hatte sich im Februar nach dem Ausscheiden seines Teams beim LOCK//IN gegen Leviatán zur anschließenden Pressekonferenz verspätet, weil ihm die Niederlage schwer zu schaffen machte. Der 19-Jährige gab auch zu, seit 2 Jahren an Depressionen zu leiden.

Harry “Gorilla” Mepham, Assitenz-Coach bei Vitality, schrieb am 7. Juni, er sei mit der Nachricht aufgewacht, einer seiner engsten Freunde habe sich das Leben genommen. Er fügt hinzu, Twisten sei wie ein Bruder für ihn gewesen. Worte könnten die Trauer und Leere, die er fühle, nicht beschreiben.

E-Sport-Profis wollen Twisten auf besondere Weise ehren

Viele Menschen haben auf Twitter bereits ihre Trauer über den Tod von Twisten ausgedrückt, seien es Team-Kameraden und Freunde oder Fans. Vitalitys In-Game-Leader Santeri “BONECOLD” Sassi nannte Twisten den “aufrichtigsten Menschen, den ich je getroffen habe.”

Michał “MOLSI” Łącki sagte, sie hätten einen “Teamkollegen, Freund und Bruder” verloren. Tomas “Destrian” Linikas schreibt, er sei ein “Mann mit unendlichem Potenzial, einer verrückten Persönlichkeit und vor allem dem größten Herzen, das den Menschen um ihn herum ein gutes Gefühl gab.”

So wollen ihn andere E-Sportler ehren: Der YouTuber und Valorant-Analyst “RyanCentral” schlug vor, Twistens Spenden-Aktion für Shorty-Kills bei internationelen Events fortzusetzen.

Der Streamer und Ex-Coach von Team Liquid Connor “Sliggy” Blomfield reagierte auf den Vorschlag mit dem Versprechen, 25 € für jeden Shorty-Kill bei den VCT Masters Tokyo und den Champions 2023 zu spenden. Zahlreiche andere Profis folgten dem Aufruf.

Anthony “vanity” Malaspina von Shopify Rebellion versprach ebenfalls 25 US-Dollar für jeden Shorty-Frag bei den Turnieren. Das Geld soll an eine gemeinnützige Organisation für psychische Gesundheit gehen.

Marco Mereu, der CEO von M80 sagte, seine Organisation sei dabei, erhöhte den Betrag aber auf 100 US-Dollar für jeden Shorty-Kill. Außerdem schloss er die kommenden Ascension-Turniere mit ein (via Twitter).

Nachdem zahlreiche weitere E-Sport-Persönlichkeiten ihre Teilnahme an der Aktion angekündigt hatten, schrieb RyanCentral am Morgen des 8. Juni unserer Zeit, er arbeite an einer Website für den “Twisten Shorty Drive”. Er hofft, rechtzeitig für den Beginn der Masters in Tokyo am 11. Juni einsatzbereit zu sein (via Twitter).