Valorant: Profispieler wird zum 2. Mal für das Gleiche verhaftet – Ehemalige Teamkollegen fordern Community auf, das zu ignorieren

Auch er hoffe, bald wieder an Wettkämpfen teilnehmen zu können. Sein letztes offizielles Spiel sei im Mai 2022 gewesen. Die „Sentinels“ seien kurz vor einem Sieg gewesen, verloren dann aber letztendlich. Daraufhin habe das Team den Spieler „Rawkus“ für „SicK“ eingewechselt (via dot esports ).

Wie reagiert „SicK“ darauf? Der Valorant-Spieler reagiert auf den Block mit der Frage, ob „ShahZaM“ die Situation nicht verstehe. Am folgenden Tag schreibt er auf Twitter, dass er zu Unrecht festgenommen worden sei und fordert „globalen Frieden für jeden“. In einem weiteren Tweet fragt er, ob „alle einer Gehirnwäsche unterzogen worden seien?“

George Geddes wendet sich auf Twitter an die Community und macht auf die aktuelle Verhaftung von „SicK“ aufmerksam. Diese sei aufgrund der gleichen Anklage wie wenige Monate zuvor erfolgt. Er stellt fest, dass es dem Profispieler nicht gut gehe, was man auch an den Streams sehe. Auch bittet er, „SicK“ zu supporten, wenn er wieder da ist (via Twitter ).

