Das Survival-MMO Valnir Rok vom deutschen Studio Encurio soll eine Überarbeitung bekommen. Es oll düsterer und noch brutaler werden. Derzeit läuft es bei Steam im Early Access, kommt dort jedoch nur mäßig an.

Was ist Valnir Rok? Das Survival-MMO spielt in einer Welt mit Wikingern. Ihr seid der letzte Überlebende eurer Mannschaft, nachdem das Schiff, mit dem ihr unterwegs ward, zerstört und an eine Insel gespült wurde.

Dort heißt es nun überleben, wobei euch wilde Monster, andere Spieler und der natürliche Drang nach Essen und Trinken genau daran hindern wollen. Spielerisch erinnert viel an Conan Exiles, womit das Spiel auch verglichen wurde.

Valnir Rok erschien bereits 2017 im Early Access, plant nun jedoch große Veränderungen.

Was soll sich ändern? Laut Aussage der Entwickler soll das MMO nun richtig düster und auch brutaler werden. So schreiben sie:

In Valnir Rok geschehen gerade große Dinge – in den kommenden Monaten wird das Spiel einige Änderungen erfahren, es wird dunkler und brutaler werden – es wird kein sicherer Ort zum Leben sein. Könnt ihr diese Apokalypse in dem einst so friedlichen Land mit seinen grünen Weiden verhindern?

Einen kleinen Vorgeschmack darauf bot bereits das neuste Update #78, das am 31. März erschien:

Es brachte Anpassungen am Interface

Fügte einen Damage-Log hinzu

Verbesserte Farben und Lichteffekte

Nahm Änderungen an Angriffsanimationen und -geschwindigkeiten vor

Es gab einige Balance-Anpassungen und Fehlerbehebungen.

Wikinger-MMO überzeugt mit realistischer Bauweise

Warum könnte das Spiel interessant sein? Auf Steam kommt Valnir Rok derzeit nur auf rund 4 durchschnittliche Spieler (via Steamcharts). Auch die Bewertungen sind mit 56% positiven Stimmen bei 579 Reviews eher durchwachsen.

Es gibt einige Besonderheiten an dem Spiel, die in Reviews positiv hervorgehoben wurden. Der Nutzer Asbestbrezel lobt 2017 Valnir Rok beispielsweise für:

Das allgemeine Wikinger-Setting

Das Crafting und Build-System, bei dem Rezepte entdeckt und realistische Materialien wie Mörtel für den Bau einer Wand gebraucht werden

Auch das Bau-System wird hervorgehoben, weil tragende Wände eine Rolle spielen sollen. Werden diese entfernt, kracht das ganze Gebäude zusammen und das freut jeden gelernten Statiker

Auch andere waren Anfangs von dem Spiel begeistert. Doch das lies mit der Zeit nach.

Mit Pfeil und Bogen könnt ihr Kreaturen aus der Ferne attackieren.

Wo liegen die Probleme des Spiels? Asbestbrezel hat selbst Mitte 2018 ein Update an seiner Review vorgenommen, in dem er anmerkt, dass einfach viel Content fehlt. Daran scheint sich auch bis heute nicht viel geändert zu haben.

Die neusten Reviews der letzten 90 Tage kritisieren das Spiel dafür, dass der Kampf eher langweilig ist, es Performance-Probleme gibt und man derzeit kaum auf andere Spieler trifft. Trotzdem sind viele Stimmen dabei, die Potenzial in dem Spiel sehen, das bisher einfach nicht abgerufen wurde.

Vielleicht können die neuen Updates genau daran etwas ändern. Im jetzigen Zustand schafft es Valnir Rok jedenfalls nicht in unsere Liste der besten Survival-Spiele 2020.