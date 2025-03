Nie wieder Probleme mit dem Akku: Ob Gaming-Laptop oder Handy – diesen limitierten Gewinn dürft ihr euch nicht entgehen lassen

UGREEN ist ein bekannter Hersteller von innovativer Elektronik. Dazu gehören unter anderem Powerbanks und Ladegeräte verschiedener Art. Nun haben sich UGREEN und Genshin Impact für eine besondere Edition verbündet.

Hierbei erstrahlen ausgewählte Produkte von UGREEN im Look des Helden Kinich, dessen grünes Farbmuster und energieeffizientes Vorgehen im Spiel perfekt zum Thema von UGREEN passt.

Besonders ist, dass ihr ein stark limitiertes Bundle jetzt bei GameStar gewinnen könnt.

So könnt ihr die exklusive Sammlerbox von UGREEN im Stil von Genshin Impact gewinnen

Die Teilnahme ist ganz einfach: In diesem GameStar-Artikel zu UGREEN findet ihr ein Lösungswort, das als solche gekennzeichnet wurde. Schreibt dieses Lösungswort dann als Antwort in das Gewinnspiel-Formular in diesem Gewinnspiel-Artikel.

Wo finde ich das Lösungswort? Das geheime Lösungswort finden aufmerksame Leser in unserem ausführlichen Artikel zu den exklusiven Genshin-Impact-Produkten von UGREEN hier auf GameStar.

Was gibt es zu gewinnen? Um die Zusammenarbeit mit Genshin Impact angemessen zu feiern, verlost UGREEN eine streng limitierte Sammlerbox voller starker Goodies. Natürlich alles im Stil von Genshin Impact und dem Helden Kinich!

Die UGREEN x Genshin Impact Sammlerboxen sind limitiert auf 100 Stück und gibt es in dieser Form auch nicht frei im Handel, sie sind also etwas ganz Besonderes.

Das sind die Inhalte:

UGREEN Nexode Powerbank Genshin Impact Edition

UGREEN Nexode Ladegerät Genshin Impact Edition

UGREEN MagFlow Ladestation Genshin Impact Edition

UGREEN USB-C auf USB-C Kabel Genshin Impact Edition

Weitere Peripherie wie einen magnetischen Kinich Handy-Kickstand, einen Kinich Acrylständer, eine Kinich Powerbank-Tasche, einen Ajaw Kühlschrankmagnet, ein Kinich Handy-Schlüsselband und einen Kinich Foto-Rahmen.

Wie lange läuft das Gewinnspiel? Vom 25. März bis einschließlich 6. April 2025 könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen.