Ubisoft sperrt Inhalt, für den Spieler bezahlt haben – Verkauft ihn weiter auf Steam

Es gibt Aufregung um Ubisoft: Die haben den einzigen DLC zum Spiel „Might and Magic X – Legacy“ unzugänglich gemacht, weil sie einen Server schlossen, der für die Authentifizierung wichtig ist. Das Kuriose: Ubisoft verkauft den DLC weiter auf Steam. Für Kritiker von “Always online” erfüllen sich hier ihre schlimmsten Bedenken.

Das ist die Situation:

2014 erschien das Singleplayer-RPG „Might & Magic X: Legacy“ zu mäßigen Kritiken. Das war das erste „richtige, neue“ Might and Magic nach mehr 10 Jahren. Am 27. März 2014 erschien der einzige DLC zum Spiel „The Falcon & The Unicorn“.

Die Server zum Spiel wurden am 1. Juni 2021 geschlossen. Seitdem melden Spieler, die den DLC gekauft haben, dass sie keinen Zugang mehr zum DLC haben. Schlimmer noch: Sie können nicht mehr weiter als Akt 1 spielen.

Im Moment gibt’s große Aufregung darum, vor allem weil Ubisoft den DLC weiter auf Steam verkauft

Daher rührt der Ärgert: In einem reddit-Post erklärt ein Spieler die Schwierigkeiten.

Die Server zu „Might and Magic X“ wurden am 1. Juni endgültig geschlossen. Das Problem ist, dass Might and Magic X zwar eigentlich ein Singleplayer-Spieler ist, aber einen „DRM“-Check erfordert: Spieler müssen sich auf dem Server als Besitzer des Spiels ausweisen, um weiter als Akt 1 spielen zu können, der praktisch kostenfrei verfügbar ist.

Wütende Spieler drohen Ubisoft mit Sammelklagen

Das sind die Reaktionen: Die Leute sind über die Entwicklung wirklich sauer auf reddit und Steam. Sie drohen sogar mit Klagen und Sammelklagen.

Besonders wütend macht es die Leute, dass Ubisoft den DLC im Moment weiter auf Steam verkauft, für 6,99€.

Gibt es eine Lösung für das Problem? Auf Steam hat ein Spieler bereits einen Workaround formuliert (via Steam). Der erfordert aber einen Eingriff in die Eingeweide der Systeme und ist keine vollständige Lösung, sondern man haut da mit der Axt auf das Problem, bis es weggeht, und zerstückelt einige Inhalte dabei.

Alptraum eines jedes „Always Online“-Kritker geht in Erfüllung

Das steckt dahinter: Das Problem ist etwas, das Spieler von Multiplayern gut kennen: Sind die Server geschlossen, ist das MMO oder MMORPG weg und alle Zeit und das Geld, das man in das Spiel gesteckt hat, fühlen sich an, als hätte man die versenkt.

Was die Leute hier aufregt: Might and Magic X ist ein Single-Player-Spiel und es wäre eigentlich gar nicht notwendig, dafür online zu sein. Die „Always Online“-Politik der großen Publisher wird sehr kritisch gesehen. Das Beispiel von Ubisoft ist jetzt „Das Schlimme, was man immer vorhergesagt hat, ist wirklich eingetreten“: Ein Singleplayer-Spiel kann nicht mehr gespielt werden, weil der Publisher den Zugang an „Always Online“ gekoppelt hat.

Für MMORPG-Spieler sind “tote MMORPGs” etwas, mit dem sie zu leben gelernt haben:

