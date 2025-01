Ubisoft ist „tief verstört“ über einen Bericht, wie Teile ihres neues Assassin’s Creed entstanden sind

Mit „Realm of Ink“ ist ein neues Rogue-Like in den Early Access gestartet, das an Hades erinnert. Der Trailer gibt einen Überblick.

Eine vollständige Aufarbeitung des Berichts findet sich auf YouTube . Bedenkt, dass dort teils verstörende Inhalte geteilt werden. Welche Konsequenzen der Bericht für die Beschuldigten hat, ist noch offen. An der geplanten Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows wird sich aber voraussichtlich nichts ändern. Das Spiel erscheint am 14. Februar 2025.

Worum geht es in dem Bericht? Er dreht sich um das indonesische Studio Brandoville Studios. Es unterstützte Ubisoft in den vergangenen Jahren bei der Entwicklung ihrer Spiele. Konkret lieferte Brandoville Unterstützung in den Bereichen Grafik und Animationen.

Ein Bericht zeigte die Umstände in einem Support-Studio von Ubisoft auf, das auch am kommenden Assassin’s Creed Shadows beteiligt war. Im Bericht ist von Missbrauch die Rede. Ubisoft selbst hat nun auf den Bericht reagiert.

