Der in der Regel ziemlich gut informierte Kotaku-Autor Jason Schreier erklärt, dass wir uns noch für 2020/2021 auf ein neues Assassin’s Creed und Far Cry freuen dürfen.

Wer ist Jason Schreier? Jason Schreier ist Redakteur beim Online-Gaming-Magazin Kotaku und besitzt jede Menge Kontakte in der Branche. Er ist gut informiert und weiß meist schon um Ankündigungen, bevor diese öffentlich gemacht werden.

„Verrät“ Jason Schreier etwas, dann entspricht dies in vielen Fällen auch der Wahrheit.

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QS — Jason Schreier (@jasonschreier) February 6, 2020

Assassin’s Creed und Far Cry bekommen Fortsetzungen

Was hat er bekannt gegeben? Schreier reagierte auf einen Tweet, welcher auf eine Telefonkonferenz mit Investoren von Ubisoft Bezug nahm. In dieser erklärte das Unternehmen, dass zwischen April 2020 und März 2021 fünf AAA-Spiele erscheinen, von denen es sich bei dreien um Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine und Gods and Monsters handelt.

Schreier meinte dann, dass sich noch ein neues Assassin’s Creed und ein weiteres Spiel der Far-Cry-Reihe darunter befinden. Niemand brauche sich aber Hoffnung auf ein neues Spliter Cell zu machen.

Erscheint dies wahrscheinlich? Durchaus. Nicht nur, weil Jason Schreier sehr gut informiert ist und viele Insider-Kontakte besitzt. 2019 erschien kein neues Assassin’s Creed, weil sich Ubisoft mehr Zeit nehmen wollte. Daher ist es eigentlich nur logisch, dass es in diesem Jahr mit der Action-RPG-Reihe weitergeht.

Außerdem gibt es schon seit Monaten Spekulationen rund um ein neues Assassin’s Creed. Laut Insidern befindet sich das Spiel in Entwicklung und soll zusammen mit der Playstation 5 angekündigt werden.

Was Far Cry angeht, ist auch hier ein neues Spiel wahrscheinlich. Die letzten beiden Titel in der Reihe erschienen mit nur einem Jahr Abstand.

Was könnten das für Spiele sein?

Was könnte uns mit Assassin’s Creed erwarten? Es gibt viele Gerüchte um ein Wikinger-Szenario. Angeblich sollen die RPG-Elemente weiter ausgebaut werden und ein Koop-Modus könnte hinzukommen. Die Story dreht sich Gerüchten zufolge um einen Krieg, den die Söhne Ragnars nach der Ermordung ihres Vater führen. Der Titel des Spiels lautet wohl Assassin’s Creed: Ragnarok.

Ob diese Informationen stimmen, ist nicht bekannt, da Ubisoft noch nicht offiziell über das nächste Assassin’s Creed gesprochen hat.

Was könnte uns mit Far Cry erwarten? Hierzu gibt es noch gar keine Informationen. Es ist wahrscheinlich, dass wir dieses Mal keine Fortsetzung von Far Cry 5 und Far Cry: New Dawn erleben, sondern etwas Neues bekommen. Ein anderes Szenario wäre denkbar. Vielleicht verschlägt es uns mal auf einen fernen Planeten.

Sollten wir doch eine Fortsetzung zu Far Cry: New Dawn bekommen, dann erwartet uns vielleicht ein Szenario, das mehr an Mad Max erinnert. Sehr wahrscheinlich ist, dass wir uns wieder einem sehr interessanten und durchgeknallten Bösewicht entgegenstellen.

Was wünscht ihr euch von einem neuen Assassin’s Creed und dem nächsten Far Cry? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!