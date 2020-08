Ubisoft erntet heftige Kritik für Faust-Geste, rudert jetzt zurück

Eine Cutscene des Spiels „Tom Clancy’s Elite Squad“ sorgt für Unruhe bei Ubisoft. In dem Video wird das Bild einer erhobenen Faust als Symbol für die Antagonisten des Spiels verwendet. Eine Verbindung, die gerade aufgrund der politischen Lage in den USA für eine Kontroverse sorgt.

Was ist das für ein Spiel? „Tom Clancy’s Elite Squad“ ist ein Mobile-Taktik-Rollenspiel, in dem man verschiedene Charaktere der Tom-Clancy-Welt rekrutieren und als Spezialeinheit einsetzen kann. Da sind beispielsweise Sam Fisher aus „Splinter Cell“ oder El Sueño aus „Ghost Recon: Wildlands“ dabei.

Nachdem es noch im Juli bei der Ubisoft Forward gezeigt wurde, erschien das Spiel am 27. August für iOS und Android. Doch schnell zog es Kritik auf sich – aufgrund der Intro-Sequenz des Spiels.

Symbolik im Intro sorgt für Ärger

Das passiert im Intro: Die Cutscene führt euch in die Welt ein, die aufgrund von „Kriegen, Korruption und Armut“ instabil geworden ist. Man sieht protestierende Menschen . Danach stellt die Intro-Sequenz die Antagonisten des Spiels vor: Die Organisation „Umbra“.

Dabei handelt es sich laut Beschreibung um eine gesichtslose Organisation, die eine neue Weltordnung aufbauen möchte. Umbra propagiere eine gleichgestellte Gesellschafts-Utopie, organisiere hinter den Kulissen aber terroristische Attacken, um Chaos zu stiften und Regierungen zu schwächen. Die sozialen Medien haben sie auch gehackt. Sie sind die Feinde, die ihr mit der „Elite Squad“ hochnehmen sollt. Die Sequenz könnt ihr beispielsweise hier auf YouTube sehen:

Das ist das Problem: Neben den Beschreibungen sieht man im Zusammenhang mit Umbra immer wieder das Symbol einer dunklen, im Protest erhobenen Faust.

Diese Symbolik ließ Kritik (beispielsweise auf Twitter) hochkochen, da diese Faust als Zeichen des Protests aktuell im Zusammenhang mit den „Black Lives Matter“-Demonstrationen assoziiert wird. Dass dieses Symbol in „Elite Squad“ ausgerechnet als Wappen einer terroristischen, im Hintergrund agierenden Geheimorganisation verwendet wird, während man selbst eine Eliteeinheit im Auftrag der Regierung steuert, brachte Ubisoft jede Menge Kritik ein.

So reagierte Ubisoft nun: So wie die Kritik nicht lange auf sich warten ließ, reagierte nun auch Ubisoft schnell. Über Twitter veröffentlichte man ein Statement: Die Darstellung der erhobenen Faust sei „unsensibel und schädlich“ gewesen und nach den Hinweisen der Community wolle man sich entschuldigen. Die Symbolik werde bereits am nächsten Dienstag, den 1. September, mit dem nächsten Title Update entfernt, und auf iOS so bald wie möglich.

„Elite Squad“ ist allerdings nicht das erste Spiel, in dem Symbole oder Gesten aufgrund solcher Bedenken entfernt wurden. Auch bei Call of Duty wurden beispielsweise ähnliche Schritte vorgenommen, als die „OK-Handgeste“ entfernt wurde.

Bei Ubisoft dürfte man aktuell aber besonders um eine gute Außendarstellung bemüht sein. Schließlich stand der Entwickler erst vor kurzem im Zuge eines schweren Sexismus-Skandals stark in der Kritik.