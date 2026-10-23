Trymacs sagt, er wird diesen Monat auf YouTube „mehr verdienen denn je“, fühlt sich schlecht dabei

Der Streamer Maximilian Trymacs Stemmler ist nicht nur auf Twitch aktiv, sondern mit mehreren Kanälen auch auf YouTube. Er meint, er würde aktuell viel Geld durch Werbung auf der Videoplattform verdienen. Das würde ihn allerdings irgendwie sauer machen.

Warum verdient Trymacs diesen Monat mehr auf YouTube? Trymacs ist neben Twitch auch auf YouTube vertreten. Auf seinen drei Kanälen lädt er seine Inhalte von Twitch hoch, das umfasst Gaming, Reactions und Clips. Durch höhere Werbeeinnahmen verdient der Content Creator diesen Monat mehr, sagt er.

In den letzten Jahren sind die Werbeeinnahmen seiner YouTube-Videos kontinuierlich gestiegen, meint Trymacs, obwohl seine Aufrufzahlen konstant geblieben sind. Der Twitch-Streamer erklärt das so, dass Zuschauer mehr auf die Werbung klicken und Werbetreibende daher auch mehr für ihre Werbung ausgeben würden.

Das käme eben auch Trymacs zugute: Ich glaube, ich werde diesen Monat mit allen meinen drei Kanälen mehr verdienen denn je, was toll ist. Danke für den Support, ne? Nach 11 Jahren immer noch mal einen Rekord geknackt. Super. (Quelle: YouTube ab 01:05).

Video starten Vom Pizza-Lieferant zu einem der größten deutschen Twitch-Streamer – Leben und Karriere von Trymacs in 2 Minuten Autoplay

Die Kehrseite der Medaille

Warum fühlt sich Trymacs schlecht dabei? Allerdings scheint das höhere Einkommen einen faden Beigeschmack für den Twitch-Streamer zu haben. Denn seiner Meinung nach sei die Werbung auf YouTube schlechter geworden. Dabei kritisiert er vor allem die schlechte Qualität der Werbung, sie sei entweder für fragwürdige Produkte oder einfach absolute KI-Scheiße .

Es wundert und stört ihn, dass offensichtlich sehr viele aus seiner Community auf diese schlechte Werbung klicken würden, wodurch sich der Markt dafür für Werbetreibende erst recht zu lohnen scheint. Obwohl sich Trymacs also über Rekordeinnahmen freut, hat er ein schlechtes Gefühl dabei, weil das Geld durch solche seiner Meinung nach fragwürdigen Werbeformate generiert wird.

Aber das heißt, wenn ich sehe, was ich verdiene, ihr müsst da draufklicken, wie bescheuert. Überlegt mal, wenn ihr YouTube von mir schaut, was da für eine Scheiße läuft, und dann müsst ihr auch überlegen, wie krass viel Leute da draufklicken. […] Also, ich kriege da zwar richtig Kohle für, richtig viel Geld, aber für so eine Riesencheißwerbung.



– Trymacs auf YouTube ab 00:58

Was sagt ihr zu Werbung auf YouTube? Könnt ihr Trymacs’ Meinung verstehen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Sein hohes Einkommen ist dem Twitch-Streamer auch bewusst, weswegen er auch seit Jahren keine Spenden von seinen Zuschauern annehmen möchte: Trymacs findet es unpassend, Spenden von seinen Zuschauern auf Twitch zu bekommen: „Werde besser verdienen als der“