Twitch-Streamer sagt, er verschenkt seinen Tesla zu Weihnachten, aber die Leute werfen ihm Abzocke vor

Das sagt der Streamer: TheGrefg hat im übrigens voll mit Werbung monetarisierten Video schon mit der Reaktion gerechnet. Er beteuert, welche enormen Kosten die Verlosung für ihn verursacht. Da müsse ja eine Webseite aufgesetzt werden und ein Notar und das alles – ach, was da an Kosten auf ihn zukommen.

„99 % der Leute, die hier mitmachen, haben nicht genug Geld, um die Abgaben für den Tesla zu zahlen, und 99,9 % haben keinen Anschluss daheim, um den Tesla aufzuladen. Ein Giveaway ist kostenlos. Was du da machst, ist eine Lotterie: Du machst so viel Geld davon, dass du dir 5 neue Teslas leisten kannst.“

Außerdem kämen auf den Gewinner des Wagens dann noch weitere Kosten zu, der müsse das Ding versteuern, teuer außerhalb von Andorra registrieren und vieles mehr. Was da wie eine tolle Möglichkeit aussähe einen Tesla zu gewinnen, sei bei Betrachtung der Modalitäten nicht so toll.

Was ist der Haken ? Das „Geschenk“, was TheGrefg hier seinen treuen Fans macht, ist gar kein Geschenk, sondern er richtet eine Lotterie aus: Denn wer den Wagen „geschenkt“ bekommen will, muss für 1 Euro ein Los kaufen und dann die Daumen drücken, dass er gezogen wird.

TheGrefG ist eine große Nummer in Fortnite

