Twitch-Streamer schaffte Elden Ring mit 1.700 Toden – Jetzt könnte er sich an einem MMORPG versuchen

Als Endpunkt kann am ehesten das Erreichen von Stufe 99 in allen Fertigkeiten bezeichnet werden. Speedruns zeigen, dass dieses Vorhaben selbst im Schnelldurchlauf sehr lange dauert. Der Rekord liegt hier bei ganzen 32 Tagen, 3 Stunden und 3 Minuten ( via speedrun.com ).

Die Aussage ist deshalb interessant, weil Old School RuneScape nicht einfach durchgespielt werden kann. Zum einen handelt es sich um ein MMORPG, das ohnehin durch eine große Menge an Inhalten viele Spieler für Jahre beschäftigt. Andererseits hat das Spiel auch kein richtiges Ende.

Welches Spiel wurde vorgeschlagen? Ein Zuschauer nannte Old School RuneScape. Dabei handelt es sich um eine Version des MMORPG RuneScape, die 2013 an den Start ging und Spielern das „alte“ Spielerlebnis zurückgeben sollte.

Ein YouTuber zeigt, wie ihr in Elden Ring zu One Punch Man werdet und alle Bosse besiegt

Elden Ring zeigt den DLC “Shadow of the Erdtree” im Story-Trailer

Elden Ring hat kürzlich wieder für Aufregung gesorgt, nachdem der DLC Shadow of the Erdtree bei den Game Awards nominiert wurde . Hier seht ihr den Trailer:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to