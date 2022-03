Twitch-Streamer zeigt plastisch die realen Gefahren der virtuellen Realität eines Steam-Spiels

Später sagte Mekise, er sei in die Notaufnahme gegangen und wurde mit 4 Stichen genäht (via twitter ).

Die Aufgabe war es im VR-Spiel „Budget Cuts“ (Steam) aus einem Escape Room zu fliehen. Nach etwa 20 Minuten war er an einer Stelle angelangt, an der er einen Schlüssel suchten sollte. Mekise schaute sich panisch im Raum um und knockte sich ganz handfest selbst an seinem Kamin aus, als er in der virtuellen Realität nach dem Schlüssel suchte und sich bückte.

Der Clip machte ihn jetzt bekannt: Am letzten Sonntag war es wieder soweit, Mekise begrüßte seine Zuschauer gegen 21 Uhr, machte sich ein Bier auf („Das ist okay, ich über 18, ich darf das“), setzte sich sein VR-Headset auf und startete Steam VR.

Ein Streamer hat sich auf Twitch der virtuellen Realität hingegeben und versuchte im Spiel „Budget Cuts“ (Steam) aus einem virtuellen Escape Room zu fliehen, während er in der Realität in seinem Wohnzimmer rumirrte. Bei der panischen Suche nach einem Schlüssel, schlug er sich selbst K.O.

