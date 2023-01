Ich hab selten auf so einer leisen Tastatur getippt – Doch stimmt auch der Rest der Trust Trezo, die 40 Euro kostet?

Beim Schreibgefühl bin ich etwas zwiegespalten: Im Vergleich dazu habe ich auch die Roccat Magma oder die SteelSeries Apex 3 TKL genutzt, die beide auf leise Rubberdome-Tasten setzen. Insbesondere bei der SteelSeries Apex 3 TKL fühlt sich der Anschlag präziser und genauer an als bei der Trust Trezo, dafür ist sie deutlicher zu hören. Die Anschläge mit der Trezo fühlen sich immer etwas schwammig an.

Und selten habe ich so leise getippt, wie mit der Trust Trezo und so die Nerven meiner Zuhörer geschont.

Die Tasten: Die Tasten fühlen sich erst einmal angenehm an und lassen sich auch leicht abwischen. Ein weiterer großer Vorteil: Die Tasten sind wirklich nicht hörbar. Hören kann man nur, wenn man beim Tippen mit den Fingerkuppen auf die Plastiktasten der Tastatur kommt. Ein Geräusch, was sich jedoch nie vermeiden lassen dürfte.

Ergonomie: Durch die integrierte Handballenauflage wirkt die Tastatur ergonomisch und die Hände liegen auf angemessener Höhe an den Tasten. Die Tasten sind insgesamt ziemlich flach und nicht so hoch. Beim Tippen schont das meine Handgelenke. Die Systemtasten sind auf der linken Seite platziert, wo ich sie gut mit der linken Hand erreichen kann.

Die Tastenkappen bestehen aus ABS-Material, was in dieser Preisklasse absolut normal ist. Auch im Gaming-Bereich kommen PBT-Tastenkappen noch nicht überall zum Einsatz.

Lobenswert ist, dass die Verpackungsmaterialien fast ausschließlich aus Papier bestehen: Maus und Tastatur stecken in einer Papphülle und nicht in Kunststoff. Eine Ausnahme stellen die Batterien dar, die dann doch in Kunststoff stecken. Ansonsten kann ich aber die gesamte Verpackung ins Altpapier schmeißen.

Wie sieht der Lieferumfang aus? In der Schachtel liegen die Tastatur, die Maus, eine Anleitung, ein USB-Receiver und ein Satz Batterien für die Geräte. Ebenfalls liegt ein Anti-Interferenz-Kabel (USB-A-Stecker auf USB-A-Buchse) in der Box.

