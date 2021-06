Wie sind die Tasten? In der Praxis fühlen sich die Tasten sehr angenehm und präzise an. Sie bieten zwar keinen so klaren Druckpunkt wie mechanische Tasten, erfüllen aber ihren Zweck. Dank Rubberdome-Mechanik sind die Tasten kaum zu hören.

Was ist Rubberdome? Unter den Tastenkappen befindet sich ein Puffer aus Silikon oder Gummi, der beim Druck der Taste nach unten gedrückt wird. So wird der Kontakt ausgelöst. Aufgrund der Bauweise bieten Rubberdome-Tastaturen eine kürzere Haltbarkeit als mechanische Tastaturen, weil irgendwann das Plastik ausleiert.

Roccat hat eine preisgünstige Gaming-Tastatur vorgestellt. Wir stellen euch die Roccat Magma in unserem Test vor. Alles Wichtige erfahrt ihr hier in etwa 2 Minuten Lesezeit.

