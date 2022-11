Spieler veranstalten Gedenkfeier in einem MMORPG – Trauern um verstorbenen Helden ihrer Kindheit

Der Batman-Sprecher Kevin Conroy ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Zahlreiche Spieler im MMORPG DC Universe Online versammeln sich ingame zu einer Trauerfeier.

Kevin Conroy war ein US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher. Bekannt wurde er durch seine Rolle als Batman-Sprecher seit der Originalserie aus dem Jahr 1992. Er lieh Batman seitdem in zahlreichen Zeichentrickfilmen, Serien und Videospielen seine Stimme.

Zuletzt vertont hatte er die Batman: Arkham-Reihe bis 2015, die Serie Batman: The Killing Joke 2016 und den Film Batman und Harley Quinn von 2017.

Am 10. November 2022 starb Kevin Conroy an Krebs, wie Warner Bros auf Twitter bekanntgab. Er hinterließ seinen Ehemann Vaughn C. Williams.

Spieler veranstalten eine Ingame-Gedenkfeier für Conroy

Zahlreiche Spieler des MMORPGs DC Universe trauern um ihren Helden. Sie versammeln sich ingame auf dem Wolkenkratzer in Gotham City, wo Batman über einen Lichtprojektor herbeigerufen wird.

Youtube-Videos von ShatteredTwisted Joker und Legendary Squad™ zeigen die Ansammlung an Spielern auf dem Dach. Sie erstellen einen Gruppenchat namens „RIP Kevin Conroy“.

„Wenn jemand etwas darüber sagen möchte, was für ein Held Kevin Conroy ist – Ich bin gerade live auf Youtube“, schreibt ShatteredTwisted Jokey in den Chat.

Auch über den Voice-Chat unterhalten sich die Spieler über den Verstorbenen und Batman generell. „Es ist toll, dass so viele unabhängig ihrer Leagues gekommen sind, um den Tod eines großartigen Batmans zu betrauern“, sagt einer von ihnen.

Nicht nur in DC Universe herrscht Trauer um den Darsteller. Auf der ganzen Welt zeigen sich Personen bestürzt um den Tod Kevin Conroys. Darunter der Synchronsprecher des Jokers Mark Hamill und viele weitere.

Kevin Conroy wird als Kindheitsheld und Stimme von Batman in Erinnerung bleiben. Wart ihr bei der Trauerfeier in DC Universe dabei? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!