Gamer sammeln die ikonischsten Zitate aus Videospielen – Diese 5 wurden besonders oft gewählt

Die Gaming-Community hat sich auf reddit Gedanken über ikonische und berühmte Videospiel-Zitate gemacht. Wir stellen euch die fünf besten vor.

Was sind das für Zitate? In dem subreddit r/gaming fragte der User u/dabor11 die Community, welche Videospiel-Zitate so berühmt oder bekannt sind, dass die meisten Gamer sie sofort erkennen würden. Die Community hat geantwortet und wir haben euch die fünf Top-Kommentare ausgewertet.

Außerdem geben wir euch einen Überblick, woher die Zitate stammen und was sie bedeuten.

In Videospielen treten auch immer häufiger bekannte Persönlichkeiten auf. Im Video stellen wir euch fünf Stars vor, die es in Videospiele geschafft haben:

Die Top 5 Videospiel-Zitate laut reddit-Community

Platz 5: „Finish him!“

Woher ist das Zitat? Laut der reddit-Community ist dies das berühmteste Zitat das. Es stammt aus dem Mortal-Kombat-Franchise. Wenn die Gesundheit des Gegners so weit unten ist, dass ihr euren finalen Schlag einsetzen könnt, ertönt eine dunkle Stimme, die „Finish him!“ ruft.

Was bedeutet das Zitat? Die Stimme weist euch darauf hin, dass ihr den Kampf gewonnen habt, wenn ihr euren Gegner ein letztes Mal trefft. Weil die Mortal-Kombat-Reihe und die vielen Abschlussmoves, auch als „Fatality“ bekannt, so beliebt sind, hat sich dieses Zitat zu einem Internet-Meme entwickelt.

Platz 4: „Es ist gefährlich, allein zu gehen! Nimm das.“

Woher ist das Zitat? Es handelt sich dabei um ein Zitat aus dem The Legend of Zelda von 1986. Es wird von einem alten Mann zu Link gesagt, als ihr ihn in einer Höhle trifft.

Was bedeutet das Zitat? Der Mann warnt den Spieler so vor den Gefahren, die noch kommen werden und gibt ihm im gleichen Zug ein Schwert, mit dem man sich gegen die Monster verteidigen kann.

Das Zitat hat sich in der Internetkultur etabliert und wird in einigen Memes und Witzen benutzt.

Platz 3: „Get over here!“

Woher ist das Zitat? Das Zitat stammt aus Mortal Kombat aus dem Jahr 1992 und wird von dem Kämpfer Scorpio gesagt.

Was bedeutet das Zitat? Die Aussage unterstreicht die Attacke, mit der Scorpio den Gegner mit einem Dolch an einem Seil zu sich ranzieht.

Auch sie wurde und wird immer noch in vielen Witzen innerhalb der Gaming-Community verwendet und ist immer noch in den modernen Mortal-Kombat-Spielen zu hören.

Platz 2: „Ich war früher ein Abenteurer wie du, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen.“

Woher ist das Zitat? Das Zitat stammt aus dem RPG The Elder Scrolls V: Skyrim. Einige der Wachen sagen es zu euch, wenn sie euch begegnen.

Was bedeutet das Zitat? Die Bedeutung des Zitats wurde nie wirklich geklärt. Einige glauben, dass es im übertragenen Sinne bedeutet, dass man geheiratet hat. Bei einem Heiratsantrag geht man auf ein Knie, so als wenn man einen Pfeil ins Knie bekommen hat.

Andere meinen, dass die Aussage darauf anspielt, dass die Rüstung der Wachen keinen richtigen Beinschutz haben, weswegen dies die einzige verwundbare Stelle ist, an der die Wachen getroffen werden können.

Wieder andere denken, dass Bethesda mit diesem Zitat einfach nur darauf aufmerksam machen wollte, was für starke Pfeil-und-Bogen- oder Armbrust-Builds es gibt. Die tatsächliche Bedeutung wurde bisher nicht aufgedeckt.

Platz 1: „It’s-a-me, Mario!“

Woher ist das Zitat? Das Zitat gehört ebenfalls zu den berühmtesten Zitaten aus dem Nintendo-Franchise und wird von Mario das erste Mal in Super Mario 64 gesagt. In dem Spiel, das in den 90ern veröffentlicht wurde, hat Mario das erste Mal eine Stimme bekommen.

Was bedeutet das Zitat? Ein Ausruf, dass Mario, Mario ist und da ist.

Was für Videospiel-Zitate fallen euch noch ein, die auf keinen Fall in dieser Liste fehlen dürften? Was sind eure persönlichen Top 5? Schreibt es uns in die Kommentare. Auch diese fiesen Zitate aus Baldur’s Gate sind einen Blick wert: „Du liebst mich? Das ist so traurig für dich“ – Spieler sammeln die fiesesten Sprüche von Baldur’s Gate 3