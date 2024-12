Top 15 der ungewöhnlichsten Spiele, die euch mit kreativen Mechaniken überraschen

Seid ihr auf der Suche nach innovativen Spielen mit einem besonderen Twist? Auf dieser Liste findet ihr 15 Titel, die durch eine besonders kreative Spielmechanik auffallen.

Worum geht’s? Ich spiele eigentlich schon Videospiele, seitdem ich eine Maus bedienen kann. Entsprechend viele Spiele habe ich über die Jahre hinweg kennengelernt. Wem es da ähnlich geht wie mir, kennt vielleicht auch das Gefühl, schon alles gesehen zu haben. Survival-Game, Shooter, MMORPG oder doch Runden-Strategie? Viele Spiele folgen klaren Mustern. Und das ist auch völlig ok so. Nicht immer muss das Rad neu erfunden werden.

Doch manchmal möchte man vielleicht einfach etwas Neues probieren – überrascht werden. Zum Glück gibt es einige Spiele auf dem Markt, die mit innovativen Ideen für Abwechslung sorgen.

Was für Spiele sind das? In dieser Liste fokussieren wir uns auf besonders interessante Spielmechaniken. Dabei darf es auch gerne etwas abgedreht werden. Das Setting lassen wir eher außen vor.

Außerdem ist ein bunter Mix an Genres vertreten. Vom Shooter über Rätselspiele bis hin zum Party-Spiel ist alles mit dabei.

Hier findet ihr die besten Strategiespiele im Jahr 2024:

Platz 15: Potion Craft

Genre: Herstellung, Simulator | Plattform: PC (| Spieleranzahl: 1 | Release-Datum: 2022 | Steam-Bewertung: sehr positiv (91 %) Herstellung, SimulatorPC ( Steam ), Nintendo Switch, PS4 , PS5, Xbox Series X|S2022sehr positiv (91 %)

Potion Craft ist ein ruhiges Spiel, in dem ihr euch den Lebensunterhalt als Alchemist verdient. Ihr könnt Pflanzen in eurem Garten anbauen, Zutaten herstellen, mit Kunden verhandeln, Flaschen designen und Forschung betreiben. Das alles kommt in einer hübschen Mittelalter-Pergament-Optik.

Was macht das Spiel besonders? Besonders kreativ hat Potion Craft den Prozess des Trank-Brauens umgesetzt. Ihr startet mit eurer Trankflasche in der Mitte einer Karte. Jede Zutat, die ihr eurem Trank hinzufügt, sorgt dafür, dass ihr die Flasche in einem bestimmten Muster auf der Karte fortbewegen könnt. Um eurem Trank gewisse Effekte zu verleihen, müsst ihr sie auf der Karte einsammeln. Gleichzeitig deckt ihr immer mehr Teile der Karte auf, und sammelt Erfahrung.

Dieses System ist eine geniale Mischung aus Crafting und Erkundung, die unglaublich viel Spaß macht und die Zubereitung von Tränken so interessant gestaltet, wie in kaum einem anderen Spiel.

Platz 14: The Medium

Genre: Horror | Plattform: PC (| Spieleranzahl: 1 | Release-Datum: 2021 | Steam-Bewertung: sehr positiv (89 %) HorrorPC ( Steam ), PlayStaion 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S2021sehr positiv (89 %)

The Medium ist ein Psycho-Horrorspiel, in dem ihr in third-person dunklen Geheimnissen auf den Grund geht. Ihr spielt Marianne, eine junge Frau, die mit dem Verlust ihres kürzlich verstorbenen Stiefvaters zu kämpfen hat. Durch einen seltsamen Anruf stoßt ihr auf ein bizarres Geheimnis, das mit euren geisterhaften Fähigkeiten zu tun hat. Denn Marianne ist ein Medium, das mit der Geisterwelt interagieren kann.

Was macht das Spiel besonders? Um die dunklen Geheimnisse zu lösen, bewegt sich Marianne zwischen der realen und der Geisterwelt hin und her. Spielerisch wird das so umgesetzt, dass ihr im Splitscreen beide Welten parallel seht und erkundet. Um gewisse Rätsel zu lösen, müsst ihr dann geschickt zwischen den Realitäten interagieren.

Dieses spezielle Konzept der “Dual-Reality-Rätsel“, wie es der Entwickler selbst nennt, macht das Spiel zu einer interessanten Abwechslung für Horror- und Rätsel-Fans.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema 7 Horrorfilme aus 2024, die Fans gesehen haben sollten von Niko Hernes

Platz 13: Stacklands

Genre: Kartenspiel, Management, Survival | Plattform: PC (| Spieleranzahl: 1 | Release-Datum: 2022 | Steam-Bewertung: äußerst positiv (96 %) Kartenspiel, Management, SurvivalPC ( Steam 2022äußerst positiv (96 %)

Stacklands ist ein Survival-Spiel, in dem ihr ein Dorf aufbaut. Ihr versorgt eure Bewohner, verteidigt das Dorf gegen Monster und erledigt Quests.

Was macht das Spiel besonders? Anders als in den meisten Survival-Games spielt ihr nicht in third-person, sondern mit Karten. Um Aktionen auszuführen, werden Karten aufeinander gezogen. Spielt ihr zum Beispiel eine Dorfbewohner-Karte auf eine Beerenstrauch-Karte, erhaltet ihr nach kurzer Zeit eine Beeren-Karte.

Neue Karten könnt ihr außerdem erhalten, indem ihr sie von verschiedenen Kartenstapel zieht – gegen ein paar Münzen natürlich.

Stacklands schafft es, den Spaß von Survival-Aufbau-Spielen in ein Echtzeit-Kartenspiel zu packen, und begeistert damit viele Fans beider Genres.