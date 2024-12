7 Horrorfilme aus 2024, die Fans nicht verpassen sollten

Alien: Romulus ist eine Liebeserklärung an das gesamte Franchise, lässt aber wieder ordentlich Horror mit rein. Die Set-Pieces sind spannend und kreativ und das große Highlight am Film ist Andy, der von David Johnson gespielt wird. Er zeigt im Film mehrere Stimmungslagen, die nicht nur zum Horror beitragen, sondern auch Sympathie wecken.

Worum geht es in Alien: Romulus? Rain lebt mit ihrem Bruder Andy auf einer Minenkolonie, in der sie nur fürs Arbeiten leben. Sie wollen da aber raus, weshalb sie Kryo-Kapsel aus einer verlassenen Raumstation klauen wollen. Die ist aber nicht ohne Grund verlassen, auf der Raumstation verbirgt sich eine große Gefahr.

Worum geht es in Das erste Omen? Das erste Omen ist das Prequel zum Film Das Omen aus 1976. Margaret Daino reist nach Rom, um endlich eine vollwertige Nonne zu werden, die ihr Leben der Kirche widmet. Doch, wie man es erwarten kann, gehen in dem Waisenhaus, in dem sie arbeitet, merkwürdige Dinge vor sich.

