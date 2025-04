Horror-Spiel auf Steam wirft euch in den Cthulhu-Mythos, kostet gerade nur 8 Euro, bekommt kostenloses Remaster

Die Entwickler von The Sinking City haben ein Remaster angekündigt, das für alle Besitzer des Horror-Spiels kostenlos sein wird. Passend dazu könnt ihr euch das Horror-Spiel auf Steam für 8 € holen.

Was ist das für ein Spiel? The Sinking City ist ein Horror-Detektiv-Spiel von Entwickler Frogwares. Als Privatdetektiv untersucht ihr die Vorkommnisse in der halb versunkenen Küstenstadt Oakmont, deren Bewohner von übernatürlichen Mächten im Stil von H. P. Lovecrafts Cthulhu-Mythos korrumpiert werden.

Derzeit kostet The Sinking City auf Steam ohne DLCs nur 8 €. Zugreifen könnte sich auch deshalb lohnen, weil die Entwickler bereits ein Remaster angekündigt haben. Das kommt für den PC (Steam, Epic Games Store) sowie für PS5 und Xbox Series X|S in Form eines kostenlosen Updates.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Remaster haucht dem Horror-Spiel neues Leben ein

Das Remaster in der Unreal Engine 5 verspricht:

neue Beleuchtung

4K-Texturen und detailliertere Umgebungen

verbesserte Reflexionen

einen Foto-Modus

Scaling-Optionen wie DLSS, FSR und TSR

Bislang gibt es aus The Sinking City: Remastered nur einige Screenshots zu sehen. Die machen aber schon mal einen guten Eindruck: Licht und Schatten sehen deutlich realistischer aus und Umgebungen wirken nicht mehr so leer.

The Sinking City sieht im Remaster (links) bereits deutlich lebendiger aus als das Original (rechts)

Dass The Sinking City überhaupt ein Remaster bekommt, ist eine ziemliche Überraschung. Zum einen sitzt Frogwares bereits an einer Fortsetzung, zum anderen hatte das Spiel durch seine turbulente Entwicklung auch einen sehr chaotischen Start.

Die Entwickler von The Sinking City lieferten sich einen langwierigen Rechtsstreit mit Publisher Nacon, das Spiel wurde sogar eine Zeit lang aus dem Steam-Store entfernt (via GameStar).

Im Januar 2024 kündigten die Entwickler an, dass sie den Rechtsstreit gegen Nacon gewonnen haben und nun selbst die geistigen Eigentümer von The Sinking City sind (via PC Gamer).

Wann erscheint The Sinking City: Remastered? Wann das Update kommt, haben die Entwickler noch nicht verraten. Es soll aber „bald“ soweit sein, verraten die Entwickler in ihrer Ankündigung auf Steam.

Spieleentwicklung ist kein leichtes Unterfangen.