Ein Team hat jahrelang ein Horror-Spiel auf Steam entwickelt und jede einzelne Figur aus Ton geschaffen

Während die digitale Entwicklung von Videospielen bezüglich der Grafik und Designmöglichkeiten immer größere Schritte macht, entschied sich ein Studio jedoch, einen eigenen Weg einzuschlagen. Sie erschufen ein Spiel auf Steam und für die PS5, in dem die gesamte Welt per Hand aus Ton modelliert wurde.

Von welchem Spiel ist die Rede? Es handel sich um das Spiel The Midnight Walk des schwedischen Studios MoonHood, das bereits heute am 8. Mai 2025 auf Steam und für die PS5 erscheint. In dem Spiel freundet man sich mit einem Laternenmännchen namens Potboy an, das eine kleine Flamme auf dem Kopf trägt. Gemeinsam begibt man sich durch eine finstere Welt voller Monster, die es auf einen abgesehen haben. Man erkundet die Umgebung, versteckt sich vor Gefahren und bringt Licht ins Dunkle.

Was bei The Midnight Walk als Erstes ins Auge sticht, ist neben der albtraumhaften Atmosphäre und den merkwürdig, deformierten Wesen der außergewöhnliche Artstyle des Spiels. Alles sieht aus, als sei es von Hand gemacht – Und genau das ist es auch. Alle Objekte, Orte und Charaktere bestehen aus Ton und wurden komplett von Hand geschaffen.

Hier seht ihr den Trailer zu The Midnight Walk von MoonHood:

Über 700 Figuren aus Ton wurden für das Spiel hergestellt

Wie entstand die Idee zu The Midnight Walk? In einem Artikel des PlayStation Blogs berichtet Olov Redmalm, einer der Co-Creators und Director des Spiels, von der Entstehung des Spiels. Nach der Entwicklung des letzten Projektes „Lost in Random“ versuchten er und sein damaliger Co-Director Klaus Lyngeled „ihren Funken wiederzufinden“, in dem sie begannen zu zeichnen und mit Ton zu arbeiten.

Eines Tages überraschte Lyngeled ihn mit einer kleinen Kreatur aus Ton, aus dessen Kopf eine Flamme kam. Und Potboy, das kleine Wesen, dass man letztendlich durch The Midnight Walk führt, war geboren.

Wir sprachen sofort über ein Spiel, in dem man dieses kleine Wesen beschützen muss, während man durch eine dunkle Märchenwelt reist, die von feuerfressenden Monstern bevölkert ist, die dich und deine Flamme verschlingen wollen. Und als diese kleine Flammenkreatur in unserer ersten spielbaren Demo zum Leben erwachte, war der Funke in mir und Klaus wieder entfacht. Die Entwicklung von The Midnight Walk war im Gange – und wir haben seitdem nicht mehr zurückgeblickt. Olov Redmalm, Co-Creator und Director von The Midnight Walk (via PlayStation Blog)

Wieso blieb es schließlich bei dem handgefertigten Stil? Im Austausch mit GameSpot auf YouTube sprechen Redmalm und Lyngeled über einige Designentscheidungen ihres neusten Projektes.

Sie entschieden sich für die handgemachte Vorgehensweise alles real in Ton zu modellieren und als 3D-Scan zu nutzen, da es schlichtweg anders und detailreicher aussieht. Einer der beiden Entwickler sagt sogar, dass der Weg über das Modellieren und Scannen schneller sei als der übliche Weg und man einen Detailgrad erreiche, der nur auf diese Weise zu schaffen sei.

Die Entwickler Klaus Lyngeled (links) und Olov Redmalm (rechts) von MoonHood mit einigen Figuren aus The Midnight Walk (Bildquelle: PlayStation Blog)

Auch die Stop-Motion-Animation steuert zu dem handgemachten Effekt hinzu, wobei das Team hier genau umgekehrt gearbeitet hat. Der Stil wurde digital nachgeahmt. Das schafften sie nicht nur durch die geringere Framerate, sondern aus verschiedenen Animationsmethoden, die von ruckartigen bis teilweise komplett flüssigen Bewegungen reichten. So konnten sie diese Illusion des Stop-Motions kreieren.

The Midnight Walk ist heute auf Steam und der PS5 erhältlich und kann sogar in VR gespielt werden. Ein anderes Spiel, welches einen ähnlichen Animationsstil verwendet, ist South of Midnight, das man auch auf der Xbox spielen kann. MeinMMO-Autorin Johanna berichtet hier von ihrer Erfahrung im Spiel: Das neue Action-Spiel von Xbox ist perfekt, wenn ihr eine starke Story an einem Wochenende erleben wollt