The Legend of Zelda: Film – Release, Trailer, Cast und mehr

Mit The Legend of Zelda gibt es seit langer Zeit mal wieder eine Realverfilmung eines Nintendo-Spiels. Alles zum Trailer, Release, dem Cast und mehr, erfahrt ihr bei MeinMMO.

Was ist das für ein Film? The Legend of Zelda ist eine kommende Videospielverfilmung, die auf der gleichnamigen Reihe von Nintendo basiert, die 1986 auf dem NES startete. Bis heute erscheinen neue Spiele der Reihe.

Das ist nicht der erste Live-Action-Film von Nintendo. Bereits 1993 gab es eine Verfilmung von Super Mario Bros. 2023 und 2026 erschienen zudem 2 Animationsfilme zu Mario.

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The Legend of Zelda: Film – Release und Trailer

Wann ist der Release-Termin von The Legend of Zelda?

Wie Nintendo in einem Statement (via x.com) erklärte, wurde der Release vorgezogen. Der Film soll voraussichtlich am 30. April 2027 erscheinen. Da Filme in Deutschland regulär donnerstags erscheinen, kann man hierzulande sogar vom 29. April ausgehen.

Gibt es einen Trailer zum Film?

Bisher gibt es keinen offiziellen Trailer oder Teaser zum Film. Bereits 2025 veröffentlichte man aber erste Bilder des Films, die ihr beispielsweise auf x.com anschauen könnt. Die Bilder zeigen Zelda und Link.

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Weitere offizielle Bilder gibt es noch nicht. Da der Release erst im April 2027 ist, kann es auch noch etwas dauern, bis ein offizieller Trailer erscheint. Bis dahin verraten wir euch auf der nächsten Seite alles, was ihr zur Besetzung und Handlung wissen müsst: The Legend of Zelda: Film – Cast und Handlung