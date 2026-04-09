MMO-Shooter setzt auf Bikinis und viel Haut, verlor 98% seiner Spieler auf Steam, will sich jetzt retten

Der MMO-Shooter The First Descendant wollte es mit Destiny 2 aufnehmen, jetzt steht er kurz vor dem Abgrund, doch die Entwickler geben nicht auf.

Um welches Spiel geht es? The First Descendant ist ein kostenloser Loot-Shooter mit 4-Spieler-Koop, in dem ihr verschiedene Klassen – die sogenannten Descendant – spielt. Eure Mission ist es, die Menschheit gegen die bösartigen Aliens „Vulgus“ zu verteidigen.

Die Klassen haben dabei allesamt unterschiedliche Fähigkeiten, die sie einzigartig machen. So gibt es mit Ajax einen Tank mit starken Schilden, Freyna ist eine Damage-Dealerin mit Gift-Angriffen und Yujin ein Heiler, der aber nur wenig Schaden austeilen kann.

Neben den Spielaspekten setzte der Shooter auch stark auf freizügige Outfits und „Fanservice“. So durften Spieler ihre weiblichen Descendants mit schicken Bikinis in Hot-Tubs stecken. Doch auch das rettete den Shooter nicht.

Hier könnt ihr einen Trailer zum Spiel sehen:

Video starten The First Descendant präsentiert die neue Nachfahrin Nell Autoplay

Kaum noch Spieler

Wie steht es heute um The First Descendant? Wirft man einen Blick auf die Spitzen-Spielerzahlen auf Steam, so zeichnet sich ein düsteres Bild ab. Laut SteamDB haben am 7. April 2026 lediglich 4.545 Spieler zeitgleich gespielt.

Was im ersten Moment okay wirkt, ändert sich direkt, wenn man sieht, dass der Shooter einst mit mehr als 264.000 Spielern gestartet war. Dass nun fast 260.000 Spieler weg sind, also rund 98 % aller Spieler, ist auch den Entwicklern klar, doch die wollen das nicht auf sich sitzen lassen.

Was haben die Entwickler vor? In einem Livestream auf YouTube haben die Entwickler von The First Descendant über den Status ihres Shooters gesprochen. Dabei sei ihnen bewusst, wie schlecht es um ihn steht. Aus diesem Grund haben sie statt des Endes eine massive Überarbeitung des Shooters angekündigt.

Zunächst steht dabei eine gründliche Überarbeitung des Kernspiels an, wobei das Endgame und die Loot-Mechaniken verbessert werden sollen. Sobald die Grundlagen geschaffen sind, würden sich die Entwickler auf die Geschichte konzentrieren und die Hauptkampagne sowie die optionalen Missionen überarbeiten.

In der letzten Phase geht es darum, alles abzurunden, das Spiel so zu verfeinern, dass es zu dem Titel wird, der seit der ersten Ankündigung versprochen wurde. Dabei sollen auch ein neuer Mega-Dungeon, ein limitierter Herausforderungsmodus und eine Verwandlung der Spieler in einen Koloss auf dem Programm stehen.

Die Entwickler geben ihren Shooter nicht auf. Doch ob die angekündigten Veränderungen nochmal zu einem nennenswerten Anstieg der Spielerzahlen führen können, bleibt abzuwarten. Der Shooter war auch schon in einen Skandal verwickelt: „Sie haben mein Gesicht gestohlen“ – Loot-Shooter soll Clips von Streamern fälschen, damit es aussieht, als würden sie das Spiel bewerben