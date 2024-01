20 Jahre lang machte er nur Filme, bald bringt ein gefeierter Action-Regisseur eine neue Krimi-Serie auf Netflix 

Inwiefern ist Guy Ritchie an The Gentlemen beteiligt? Er führte bei der Serienadaption von The Gentlemen bei zwei Folgen Regie und ist als Produzent beteiligt. Auch beim Drehbuch arbeitete er mit.

Worum geht es in The Gentlemen? Der Duke von Halstead, Eddie Horniman, erbt das Anwesen seines Vaters nach dessen Tod. Dabei wird ihm klar, dass hinter der aristokratischen Fassade seiner Familie eigentlich ein gewaltiges Imperium steckt, das sich dem zwielichtigen Drogengeschäft verschrieben hat.

Seitdem konzentrierte sich Guy Ritchie völlig auf den Filmbereich. Doch das ändert sich bald mit einer neuen Netflix-Serie, deren erster Trailer gestern, am 15. Januar, erschien: The Gentlemen.

Ein Teaser liefert einen ersten Einblick in die kommende Action-Komödie „ The Gentlemen “. Die Netflix-Serie greift den gleichnamigen Film von Guy Ritchie auf.

