Weitere News rund um Social Media und Co: Ihr sucht weitere spannende News zum Thema Social Media? Ein großes Thema ist aktuell das Metaverse. Und der Chef von Steam hat es sich nicht nehmen lassen, zu erklären, was er davon hält:

Andere vermuten, dass die Kommission vielleicht zu genau in ihrer Arbeit gewesen sei. So spottet etwa das Online-Magazin PCGamer , „Meta entlässt das interne Team, auf die Frage ‚Sind wir [etwa] die Bösen?‘, und meint damit, dass Meta vielleicht gar nicht die umfangreiche Kritik des Teams hören wollte.

Was ist jetzt passiert? Meta hat erklärt, dass man das Ethik-Team jetzt aufgelöst habe. Das berichtet das Wall Street Journal . Die Mitarbeiter werden jedoch nicht entlassen, sondern sollen an anderen Positionen weiter arbeiten. Die Kommission selbst werde es aber nicht mehr geben.

Was war das genau für ein Team? Meta (damals noch Facebook) hatte das „Responsible Innovation Team“, was soviel heißt wie „Team für verantwortungsvolle Innovationen“ eingerichtet, um potenzielle Nachteile der Produkte des Unternehmens anzugehen.

