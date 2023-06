Ein vergessenes Superhelden-Abenteuer gehört plötzlich zu den 10 erfolgreichsten Filmen auf Netflix

Das Superhelden-Abenteuer „We Can Be Heroes“ mit „The Last of Us“-Star Pedro Pascal schaffte es plötzlich in das Top-Ranking der erfolgreichsten, englischen Filme auf Netflix.

Netflix veröffentlicht regelmäßig Zuschauerzahlen zu Serien und Filmen ihrer Plattform und erstellt Rankings mit den Top-Titeln in der Übersicht.

Vor kurzem gab es eine Umstellung der Metrik, bei der nicht länger nur die gesehenen Stunden wichtig sind für das Ranking, sondern auch die Laufzeit als Faktor eingerechnet wird. Dazu wurde die Messzeit des Erfolgs eines Titels von 28 Tagen auf 91 Tage erhöht.

Mehr zur neuen Netflix-Metrik findet ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts.

Nach diesen Änderungen schaffte es plötzlich ein Familienfilm mit „The Last of Us“ -Star Pedro Pascal auf einen der obersten Plätze.

Hier seht ihr einen Trailer zu We can be heroes:

Wie erfolgreich ist We Can Be Heroes? Der Superhelden-Film aus dem Jahr 2020 schafft es auf Platz 6 der erfolgreichsten, englischsprachigen Titel auf Netflix.

Das Ranking basiert dabei auf den Views innerhalb der ersten 91 Tage, die der Film auf Netflix verfügbar ist. Für nicht-englische Produktionen sowie Serien gibt es jeweils eigene Listen.

Für We Can Be Heroes werden folgende Zahlen angegeben (Stand: 18. Juni 2023, via Netflix):

231,2 Millionen gesehene Stunden

Laufzeit von 1:41

137,3 Millionen Views

Worum geht es in We Can Be Heroes? In dem Film geht es um Kinder von Superhelden, die zusammenarbeiten müssen, nachdem ihre Eltern von Aliens entführt wurden.

Eine Fortsetzung des Superhelden-Films ist bereits angekündigt. Voraussichtlich gegen Ende des Jahres 2024 der 2. Teil erneut unter der Regie von Robert Rodriguez erscheinen.

Welche Filme befinden sich noch im Top-Ranking von Netflix? In der Kategorie der meistgesehenen, englischen Filme auf Netflix sichern sich über We Can Be Heroes folgende Titel die ersten Plätze (Stand: 18. Juni 2023):

1. Red Notice mit 230,9 Millionen Views

2. Don´t Look Up mit 171,4 Millionen Views

3. The Adam Project mit 157,6 Millionen Views

4. Bird Box

5. The Gray Man

Auch ein anderer Superhelden-Film schaffte es vor kurzem an die Spitze eines Top-Rankings:

„The Dark Knight“ wurde als bester Superheldenfilm der Geschichte entthront – Kinogänger auf der ganzen Welt feiern neuen König