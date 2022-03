Wenn ihr also noch wichtige Fotos oder andere Daten in euren verstaubten Profilen habt, solltet ihr sie vorher noch retten.

Wie sieht es mit den Spielen aus? Dazu schreiben die Betreiber auf den jeweiligen Seiten: „Es wird mit Hochdruck an der Migration der Spiele gearbeitet. Mehr Informationen in Kürze.“ Hauptpartner wie „Dorfleben“ haben dies aber bereits getan.

Poolworks meldete bereits 2017 Insolvenz an, startete aber 2019 ein Comeback. 2020 wurde mit VZ ein Nachfolger vorgestellt, der mittlerweile in SpieleVZ umbenannt wurde. Die Plattform vertreibt Online-Spiele und finanziert sich durch Monetarisierung dieser Spiele.

Nach 16 bzw. 14 Jahren ist nun endgültig Schluss und die Plattformen verschwinden. Das hat der Betreiber Poolworks in E-Mails an noch registrierte Nutzer erklärt.

