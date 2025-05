2.354 Menschen wurden dafür bezahlt, Google nicht zu benutzen, doch schon nach ein paar Wochen hatten sie das Geld vergessen

Die Studie verdeutlicht, wie schwer es ist, festgefahrene Nutzergewohnheiten selbst durch Geldanreize nachhaltig zu durchbrechen. Mozilla und sein Browser Firefox könnten ernsthaft gefährdet sein, wenn die US-Justiz ihre Pläne gegen Google durchsetzt. Denn viele Nutzer sind so sehr an Google gewöhnt, dass ein Wechsel ohne umfassende Information und Motivation kaum gelingt. Gleichzeitig sind auch andere Projekte eng mit Google verflochten, was den Wandel zusätzlich erschwert.

Gibt es echte Konkurrenz für Google? Abseits von Bing gibt es zwar Suchmaschinen wie DuckDuckGo, Ecosia oder Startpage, die vor allem auf besseren Datenschutz setzen. Trotzdem konnten andere Anbieter laut den Statistiken von statcounter bislang kaum nennenswerte Marktanteile gewinnen. Doch zuletzt sind laut aktueller Statistiken mehr Internet-Nutzer als in den letzten zehn Jahren zu anderen Suchmaschinen gewechselt. In den letzten drei Monaten des Vorjahres sind die Marktanteile von Google erstmals seit Anfang 2015 unter 90 Prozent geblieben.

Die Anreize lagen bei umgerechnet 1, 10 und 25 Euro und die Ergebnisse waren überraschend: In der Gruppe mit 1 Euro entschieden sich 32 % der Teilnehmer für Bing, bei 10 Euro waren es bereits 64 % und in der Gruppe mit 25 Euro sogar 74 %. Das zeigt, dass Geld kurzfristig motivieren kann, die Suchmaschine zu wechseln.

So lief die Studie ab: Die Teilnehmer wurden in drei Gruppen eingeteilt, die unterschiedliche finanzielle Anreize erhielten, um Bing statt Google zu nutzen. Ziel war es, die Motive hinter der starken Marktposition von Google zu untersuchen und zu verstehen, wie Nutzer auf regulatorische Eingriffe reagieren könnten. Dabei konzentrierte sich die Studie auf drei Faktoren:

Um was für eine Studie geht es? Forscher der Universitäten Stanford, MIT und Pennsylvania haben vor einigen Monaten eine Studie durchgeführt (via nber.org ), bei der 2.354 US-amerikanische Internetnutzer dafür bezahlt wurden, Google nicht mehr zu verwenden. Stattdessen sollten sie Microsofts Suchmaschine Bing nutzen. Ziel der Untersuchung war es, herauszufinden, wie stark Google im Alltag der Nutzer verankert ist und ob finanzielle Anreize ausreichen, um das Suchverhalten dauerhaft zu verändern.

