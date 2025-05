Deutsche Streamer fordern auf Twitch ab Juni echte Weltfußballer heraus

Anfang Juni 2025 werden bekannte, deutsche Streamer bei einem internationalen Fußballturnier mitmischen. Auf Twitch werden die Content Creator mit ihren Teams auf echte Legenden des Fußballs treffen.

Um welche Streamer geht’s? Gemeint sind die namhaften deutschen Streamer Zarbex & Filow, Reeze & Rumathra und Chefstrobel. Sie sind die Präsidenten in einer neuen Fußball-Liga, der Kings League, die 2025 zum ersten Mal in Deutschland stattgefunden hat.

Was ist die Kings League? In der Kleinfeld-Fußballliga, die 2022 vom ehemaligen Profi Gerard Piqué gegründet wurde, treten aktive Amateur- & Profikicker und ehemalige Fußballprofis in einem 7vs7 gegeneinander an. Ähnlich zur Baller und Icon League zeichnen sich die Matches durch eine dynamische Spielweise, viele Tore und besondere Regeln aus.

Die genannten Content Creators konnten sich mit ihren Mannschaften in einer 4-wöchigen Liga- und anschließenden K.O.-Phase (12. April bis 4. Mai 2025) gegen 5 andere Teams durchsetzen. Als Belohnung winkt ab 1. Juni ein Aufeinandertreffen mit echten Größen des Weltfußballs, obwohl sie noch vor einigen Wochen selbst wenig bis gar nichts mit Fußball zu tun hatten.

Warum dürfen die Streamer echte Weltfußballer herausfordern? Vom 1. bis 14. Juni 2025 finden die Kings World Cup Clubs statt, bei denen die besten Mannschaften verschiedener Länder antreten, die ebenfalls Ausrichter der Kings League sind. Mit dabei sind die erfolgreichsten Vereine aus Spanien, Frankreich, Italien, Brasilien, den USA und eben Deutschland.

Im Gegensatz zum deutschen Format der Kings League tummeln sich in den Teams der internationalen Konkurrenz sogar ehemalige Weltfußballer. Mit Ronaldinho und Schewtschenko sind zum Beispiel die Ballon-d’Or-Gewinner (Trophäe für den besten Kicker) der Jahre 2003 und 2004 als aktive Spieler dabei.

Nach dem Video verraten wir euch, auf welche weiteren Legenden und Stars, die Streamer treffen könnten.

Diese Fußballstars treten im Kings World Cup Clubs an

Insgesamt werden 32 Mannschaften gegeneinander antreten. Diese sind gespickt mit ehemaligen, Weltklassespielern, die selbst mitkicken, und/oder mit aktiven Profis, die als Präsidenten ihrer Teams fungieren.

Legenden, die im Kings World Cup aktiv mitmischen

Ronaldinho – Ballon-d’Or-Gewinner 2003 (FC Barcelona, AC Mailand, Paris Saint-Germain)

Andrij Schewtschenko – Ballon-d’Or-Gewinner 2004 (AC Mailand, FC Chelsea)

Andrea Pirlo – Weltmeister mit Italien (Juventus Turin, AC Mailand)

Sergio Agüero – Rekordtorschütze bei Manchester City (Atlético Madrid, FC Barcelona)

Joaquín – Rekordspieler in LaLiga (Real Betis, FC Valencia)

Falcão – mehrfacher Futsal-Weltspieler

Djibril Cissé – ehem. französischer Nationalspieler (Auxerre, Liverpool, Marseille)

Javier Saviola – ehem. argentinischer Nationalspieler (FC Barcelona, Real Madrid)

Aktive Stars, die ihre Teams als Präsidenten repräsentieren

Lamine Yamal – Bester Jugendspieler 2024, Top 3 der derzeit teuersten Fußballer (FC Barcelona)

Neymar – Teuerster Fußballer aller Zeiten (FC Barcelona, Paris Saint-Germain)

Javier „Chicharito“ Hernández – Rekordtorjäger von Mexiko (Manchester United, Bayer Leverkusen)

Auf welche Stars werden die deutschen Streamer treffen? Der Spielplan steht noch nicht fest, daher können wir noch keine Aussagen darüber treffen, gegen welche Stars genau die Streamer mit ihren Teams antreten werden. Gegen die ein oder andere Legende werden sich die Content Creators in Anbetracht der hohen Stardichte aber auf jeden Fall behaupten müssen, um ins Finale zu kommen.

Spannenderweise können die Streamer als Präsidenten mit einem geschossenen Strafstoß auch direkt Einfluss auf eine Partie nehmen. Diese und weitere extravagante Regeln haben wir ausführlich in unserem Übersichtsartikel zur Kings League auf MeinMMO erklärt:

Wo könnt ihr die Spiele sehen? Die Spiele werden live auf den offiziellen Kanälen der Kings League auf Twitch und YouTube übertragen:

Zu welcher Uhrzeit das erste Spiel stattfindet und die jeweiligen Streams starten, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir wissen bisher nur, dass das Turnier am 1. Juni in Paris beginnt und am 14. Juni auch dort endet.

In den nächsten Tagen werden garantiert weitere Infos zum Event veröffentlicht. Sobald wir neue Informationen zum Spielplan und Ablauf des Turnieres haben, werden wir sie in diesem Artikel ergänzen.

Sicherlich werden die deutschen Streamer ihre Zuschauer mit Content rund um die Spieltage und mit Eindrücken hinter den Kulissen versorgen. Bis zum offiziellen Start können die Content Creator noch etwas an der Ausführung und am Timing ihrer Torjubel für die große Fußballbühne arbeiten: Twitch-Streamer feiert sich übertrieben für ein Tor in der Kings League, dabei liegt sein Team 7 Punkte zurück