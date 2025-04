Neue Fußballliga mit Trymacs und Papaplatte startet dieses Wochenende – So könnt ihr zuschauen

An diesem Wochenende startet eine neue Fußballliga mit großen Twitch-Streamern wie Trymacs und Papaplatte. Wir zeigen euch, was euch erwartet, wer mitspielt – und wie ihr live dabei sein könnt.

Was ist das für eine Fußballliga? Die Kings League ist eine Kleinfeld-Liga, in der sich die Spieler 7vs7 in 2 Halbzeiten mit jeweils 20 Minuten miteinander messen. Die Liga wurde 2022 durch den ehemaligen Weltklassespieler Gerard Piqué ins Leben gerufen.

Ausgehend von Spanien hat die Kings League in den letzten Jahren in immer mehr Ländern Fuß gefasst. Nun kommt die Fußballliga nach Deutschland und startet diesen Samstag, dem 12. April 2025.

Mit dabei sind Deutschlands bekannteste Streamer wie Trymacs oder Papaplatte.

Wie könnt ihr die Kings League verfolgen? Startschuss ist Samstag, der 12. April 2025. Jeder Spieltag wird live auf dem offiziellen YouTube- und Twitch-Kanal der Kings League übertragen. Die Pregame-Show beginnt um 17:15 Uhr, das erste offizielle Spiel startet dann 18:00 Uhr.

Der erste Spieltag wird zudem von einem der Teilnehmer, dem international erfolgreichen TikToker Younes Zarou auf Twitch begleitet. Wir gehen davon aus, dass jeder Spieltag von dem Twitch-Kanal eines anderen Teilnehmers zusätzlich zu den offiziellen Streams gezeigt wird.

Welche Rolle spielen die Streamer? Jeder der teilnehmenden Streamer ist der Präsident seiner Mannschaft und repräsentiert damit seinen Verein. Sie sind als Vorsitzende zwar nicht aktiv auf dem Platz dabei, können aufgrund der besonderen Regeln zumindest als Joker aber in das Match eingreifen.

Welche Streamer außer Trymacs und Papaplatte noch dabei sind und alle weiteren wichtigen Infos zur Kings League Germany, lest ihr in diesem Artikel.

Kings League Germany: Alle Teilnehmer und Infos im Überblick

Welche Streamer nehmen teil? Mit dabei sind verschiedene Streamer Deutschlands, die in ihren Bereichen zu den erfolgreichsten gehören. Sie treten in insgesamt 8 Teams entweder alleine als Duo mit einem anderen Content Creator oder zusammen mit aktuellen/ehemaligen Fußballstars an:

Papaplatte (Streamer)

Trymacs (Streamer)

Younes Zarou (TikToker)

Zarbex (Streamer) und Filow (Videoproduzent und Musiker)

Mario Götze (Fußballer) und Ebru Önal (EA FC Content Creator)

Die Brazzos mit Hasan Salihamidžić (ehem. Fußballer und Manager) und Jordan & Semih (Streamer)

BastiGHG (Minecraft-Streamer) und Jann-Fiete Arp (Fußballer)

G2 Esports (eSport-Organisation) und Reeze (Streamer)

noch unbekannt

Was für Fußballer spielen in der Kings League? Jede Mannschaft setzt sich aus zehn ausgewählten Spielern aus einem Draft zusammen – darunter befinden sich auch Profis außerhalb der Deutschen Fußball Liga (DFL), Kicker aus dem Amateurbereich sowie talentierte Fußballer aus der Community. Zusätzlich dürfen pro Spieltag bis zu drei weitere Spieler flexibel ergänzt werden.

Welche Regeln gibt in der Kings League? Dank ungewöhnlicher Spielregeln und besonderen Boosts entstehen dynamische Matches, in der sich in kurzer Zeit alles ändern kann. Die wichtigsten Regeln und Eigenarten der Kings League haben wir für euch zusammengefasst:

Format: 7 gegen 7 (6 Spieler+1 Torwart pro Team)

Dauer: 2 Halbzeiten je 20 Minuten

Vor jedem Spiel gibt es Geheimkarten, die als Überraschungseffekt einmal eingesetzt werden dürfen: Doppelte Tore: Für vier Minuten zählen eigene Tore doppelt Shootout: Ein Elfmeter aus dem Mittelfeld, 1-gegen-1 gegen den Torwart Zeitstrafe: Gegnerischen Spielers wird mit Zeitstrafe für 4 Minuten belegt Strafstoß: Sofortiger, regulärer Strafstoß Starspieler: Das erste Tor eines ausgewählten Spielers, zählt doppelt Joker: Erlaubt das freie Wählen einer beliebigen Karte

Spielstart: Das Spiel startet mit 1vs1 und Torwart, jede weitere Minute kommt ein neuer Spieler dazu.

Präsident Strafstoß: Jedes Team hat das Recht auf einen Präsidenten Strafstoß pro Spiel.

Auswechslungen können unbegrenzt getätigt werden

es gilt die Abseitsregel

Videobeweis-Challenge: Jedes Team darf Videoschiedsrichter bei potenziellem Regelverstoß anfragen. War der Einsatz erfolgreich, bekommt man die Challenge zurück – bei Verfehlung verfällt sie.

Countdown-Start: Beide Teams starten das Spiel auf der eigenen Torlinie und laufen nach Countdown auf den Ball in der Mitte zu.

In der 18. Minute der ersten Halbzeit wird ein großer Würfel geworfen, der die Anzahl der Spieler auf dem Feld (1vs1, 2vs2, 3vs3, 4vs4, 5vs5 oder 6vs6) für die letzten zwei Minuten festlegt.

Zeitstrafen: Gelbe Karte ergibt eine Zeitstrafe von zwei Minuten, eine rote Karte eine Strafe von fünf Minuten, ohne Wiedereinwechslung des betroffenen Spielers.

Kein Unentschieden: Bei Gleichstand folgt ein Strafstoßschießen.

Double Goal: Ab der 38. Minute zählt jedes Tor doppelt.

Golden Goal: Wenn es in der 38. Minute unentschieden steht, gilt bis zum Ende des Spiels die Golden-Goal-Regel.

Alle Termine der Kings League Germany auf einen Blick

Wann finden die Spieltage statt? An den nächsten 4 Wochenenden finden jeweils 2 Spieltage am Samstag und Sonntag statt. Die zwei besten Teams qualifizieren sich für den internationalen Kings World Cup und treten in einem Turnier gegen die stärksten Mannschaften der Kings Leagues aus Spanien, USA, Italien, Brasilien und Frankreich an.

1. Spieltag: 12. April 2025

2 . Spieltag: 13. April 2025

. Spieltag: 13. April 2025 3. Spieltag: 19. April 2025

4. Spieltag: 20. April 2025

5. Spieltag: 26. April 2025

6. Spieltag: 27. April 2025

7. Spieltag: 3. Mai 2025

8. Spieltag: 4. Mai 2025

Kings World Cup Clubs: 1.-14. Juni 2025

Damit etabliert sich neben der Baller League und der Icon League bereits die dritte Kleinfeld-Liga in Deutschland, die von großen Streamern begleitet wird. Viele Content Creator nutzen die Bühne, um eine große Show hinzulegen: HandOfBlood dominiert die neue Fußball-Liga in der Rolle seines Lebens