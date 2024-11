Im neuen Strategie-Spiel auf Steam könnt ihr kostenlos testen, ob euch eure Entscheidungen zum Weltreich führen

Globalstrategie, Städtebau und Entscheidungen mit Konsequenzen: Ein neues Strategie-Spiel auf Steam vereint all das und ist jetzt für kurze Zeit kostenlos spielbar.

Um welches Spiel geht es hier? Die Rede ist von Kaiserpunk, dem neuen Strategie-Spiel von Overseer Games. Die haben mit Aquatico und Patron auf Steam bereits zwei Aufbau-Spiele veröffentlicht. Beide Titel werden von den Spielern derzeit „größtenteils positiv“ bewertet.

Kaiserpunk soll am 27. Februar 2025 erscheinen, nur ein paar Wochen nach Civilization 7. Der Titel wird also bereits zum Release starke Konkurrenz haben. Mit einem Mix aus Globalstrategie und Städtebau in einem alternativen 20. Jahrhundert könnte Kaiserpunk allerdings seine Nische finden.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Mix aus Globalstrategie und Städtebau

Was macht Kaiserpunk so besonders? Strategie-Spiele fokussieren sich oft auf einen bestimmten Aspekt: Ihr baut entweder detaillierte Städte, verzichtet dafür aber auf eine große Weltkarte, oder aber ihr taktiert lieber auf einer großen Skala. Dafür seid ihr aber weniger tief im eigentlichen Geschehen drin.

Kaiserpunk will sowohl auf der großen als auch der kleinen Skala überzeugen. Ihr beginnt mit einer Stadt, die ihr wie in Anno 1800 eigenhändig hochzieht. Dort kümmert ihr euch um die Produktion wichtiger Ressourcen und die Zufriedenheit eurer Einwohner.

Im Verlauf des Spiels baut ihr neben eurer ersten Stadt noch weitere, expandiert auf der Weltkarte und kämpft euch so Stück für Stück zur Weltmacht hoch. Wie auch in Frostpunk 2 stellt euch das Spiel vor Entscheidungen, die weitreichende Konsequenzen haben können.

Wie kann ich das Spiel ausprobieren? Ob Kaiserpunk dieser Mix auch gelingt und Spaß macht, findet ihr beim nächsten kostenlosen Playtest heraus. Der findet vom 29. November bis zum 3. Dezember statt. Ihr müsst dazu nur auf Steam den Zugriff anfordern.

Das Globalstrategiespiel Hearts of Iron 4, das hier ein Vorbild gewesen sein könnte, hat zuletzt einen neuen DLC bekommen. Der ist allerdings recht umstritten, insbesondere in Deutschland. Ein Experte in dem Spiel erklärt, warum er den DLC nicht auf seinem Kanal besprechen wird.